Diabetesmedisin tar av som slankemetode på sosiale medier: – Ingen quick fix

– Jeg ønsker å dele både opp og nedturer ved å ta i bruk denne medisinen for vektnedgang, sier Celina Stamper.

27-åringen har gått på diabeteslegemiddelet Ozempic siden juli i år, selv om hun ikke har diabetes.

Hun har i flere år hatt problemer med overvekt. Stamper har prøvd dietter som har gitt kjapp vektnedgang og like kjapp vektøkning igjen, som følge av at hun lider av overspising og sukkeravhengighet.

– Det er ingen quick fix. Jeg måtte ta flere runder med legen min for å finne ut hva som var best for meg. Da anbefalte legen Ozempic.

Legemiddelet Ozempic er ment for diabetikere. Men forskning har også vist at man får mindre appetitt ved inntak av medisinen som kommer i sprøyteform.

Denne sprøyten som inneholder Ozempic injiserer Celina Stamper i mage, lår eller underarm. Foto: privat

Som følge av økt etterspørsel og utilstrekkelig forsyning meldte Statens legemiddelverk nylig om mangel på legemiddelet.

– Det vil komme nye leveranser til Norge, men dette vil dessverre ikke være nok til å dekke behovet. Mangelsituasjonen gjelder flere land i Europa, sier overlege Ingrid Aas.

Betaler selv

Salget av Ozempic 1 mg har doblet seg tre til fire ganger fra april 2021 til oktober i år.

Ifølge Aas har det blitt solgt i snitt 31.000 slike pakninger per måned det siste halvåret. De fleste som bruker legemidlet er diabetikere som får det på blå resept.

Men over 20 prosent av salget i apotek er på hvit resept. Det vil si at pasienten betaler for behandlingen selv.

– Det er rimelig å tro at dette er pasienter som får legemidlet forskrevet som slankemedisin, sier Aas.

Også TV 2 og Aftenposten har skrevet om medisinmangelen.

Deler prosessen på TikTok

Legemidlet har florert på sosiale medier den siste tiden.

På TikTok deler Stamper åpent om vektreduksjonen. Hun har fått overveldende mye respons.

– Det er spesielt jenter lik meg som takker for at jeg deler prosessen. Det er tydelig at dette er veldig tabu. Da jeg startet med medisinen skulle jeg ønske det lå mer informasjon ute, derfor ønsker jeg nå å dele slik at andre skal få nytte av det.

Denne videoen delte Stamper på TikTok 22. november. Du trenger javascript for å se video. Denne videoen delte Stamper på TikTok 22. november.

På Facebook er engasjement også stort. Det er opprettet en gruppe med nær 1.300 medlemmer som deler bilder og resultater av slankemetoden.

Men mange melder også om negative bivirkninger. Det har Stamper også erfart.

– Det er viktig å nevne at dette ikke er en enkel prosess. Jeg har hatt veldig mye kvalme, skjelvinger, dårlig matlyst og vektreduksjon. De to sistnevnte er de bivirkningene man vil ha.

Vil at diabetikere prioriteres

Diabetesforbundet har foreløpig ikke fått tilbakemeldinger om at diabetikere har problemer med å få tak i medisinen.

– Det er svært viktig for Diabetesforbundet at dette ikke blir en langvarig mangelsituasjon. Det vil i så fall innebære at mange med diabetes type 2 ikke får den beste behandlingen for sitt blodsukker, sier kommunikasjonssjef Silje Herbro Landsverk.

Overvekt kan utløse diabetes type 2. Diabetesforbundet mener derfor at det er positivt at flere klarer å gå ned i vekt med bruk av Ozempic.

– Men Ozempic er en medisin som er indisert for diabetes – ikke for overvekt – og derfor mener Diabetesforbundet at personer med diabetes må prioriteres, sier Landsverk

– I en mangelsituasjon slik vi er nå, er det svært viktig at legene ikke forskriver Ozempic til personer som ikke har diabetes type 2. Det finnes andre medisiner som legene faktisk har føringer om å skrive ut mot overvekt og vi mener legene bør skrive ut disse istedenfor.

NRK forklarer Ozempic Bla videre Hva er Ozempic? Ozempic inneholder virkestoffet semaglutid. Semaglutid hjelper kroppen med å redusere blodsukkernivået når blodsukkeret er for høyt. Ozempic brukes til å behandle voksne (18 år og eldre) med diabetes type 2 når diett og fysisk aktivitet ikke er tilstrekkelig. Hvordan kan legemiddelet føre til vekttap? Semaglutid er den aktive ingrediensen i Ozempic, en injeksjon som kan foreskrives for å behandle vekttap. Den passer for de som har en kroppsmasseindeks (BMI) på 30 og over, eller 27 og over og har vektrelaterte komplikasjoner. Semaglutid bør brukes sammen med et sunt kosthold og regelmessig trening for å få fullt utbytte av behandlingen. Hvorfor kan leger skrive ut Ozempic til folk uten diabetes? Når et legemiddel brukes på annen måte enn den det er offisielt godkjent for, kalles det bruk utenfor godkjent indikasjon. Ozempic er lisensiert for behandling av type 2-diabetes, da det bidrar til å kontrollere blodsukkernivået, men grunnet observert vekttap hos pasienter, skrivet det også i blandt ulisensiert til pasienter. Jeg er diabetiker og får ikke tak i Ozempic 1 mg, hva gjør jeg? Statens legemiddelverks råd til pasienter: Dersom apoteket ikke kan tilby deg Ozempic 1 mg må du, eller apoteket, kontakte legen for å få ny resept på et annet legemiddel. Leger vil vurder om pasienter som bruker Ozempic 1 mg kan bruke et annet blodsukkersenkende legemiddel. Forrige kort Neste kort

– Ikke en lettvint løsning

Statens legemiddelverk forventer ny forsyning av medisinen i løpet av våren 2023.

De vurderer ikke situasjonen som kritisk for diabetikere som ikke får tak i medisinen.

– Det finnes andre blodsukkersenkende legemidler som diabetikere kan bruke, sier Aas.

Hun advarer mot å bruke medisinene som slankemetode, og understeker at medisinen fører til mindre apetitt. Men da kreves det også livsstilsendringer og tett oppfølging med lege.

– Vi ser at dette får mye oppmerksomhet av kjendiser og det kan fremstå som en lettvint løsning, men det er det ikke.

Vitusapotek og Apotek 1 har begge medisinen inne flere steder i Norge. Men begge apotekkjedene melder om at det er tomt hos grossisten.

Målet til Celina Stamper er å redusere vekten for å få dekket en brystreduksjon, og fordi hun er disponert for diabetes type 2. Hun vurderer nå å gå over til en ny medisin som er på vei til å bli godkjent i Norge.

– Det er først og fremst viktig at de som må ha Ozempic skal ha tilgang til det. Jeg har ingen intensjon om å frata noen den medisinen, men jeg vil fortsatte å dele reisen med folk på sosiale medier.