Malene (25) måtte fjerne eggstokken – mener hun ble oversett av helsevesenet

– Jeg måtte trygle om hjelp, sier Malene Pedersen.

For to år siden fikk hun diagnosen PCOS, etter at det ble funnet cyster på eggstokkene hennes. Siden den gang har hun vært inn og ut av sykehus.

Under siste besøk måtte hun operere ut en eggstokk. Det mener hun kunne vært unngått.

– Smertene jeg hadde kan ikke beskrives. Følelsen av å ikke bli tatt på alvor var nesten enda verre, sier Pedersen.

Nylig delte hun historien sin på YouTube, i håp om at flere skal ta kvinnehelse på alvor.

NRK forklarer PCOS Bla videre Hva er PCOS? Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) kjennetegnes av at hormonene er i ubalanse. Dette fører til at eggcellene i eggstokkene ikke får modnet skikkelig, men blir til væskefylte hulrom (cyster) og eggløsningen uteblir. Hva er symptombilde? Det vanligste symptomet på PCOS er uregelmessige menstruasjoner eller at menstruasjonen uteblir. Det kan være vanskeligere å bli gravid fordi du ikke har eggløsning regelmessig.

Kvinner med PCOS har oftere uønsket hårvekst på kroppen og i ansiktet. De kan også være plaget med fet hud og kviser, også kalt akne. Hvem får PCOS? To av tre kvinner med PCOS er overvektige, men tilstanden kan også ramme slanke kvinner.

Diagnosen blir stilt på bakgrunn av sykehistorien og den kliniske undersøkelsen. Ofte blir det tatt blodprøver for å sjekke hormonnivået og for å utelukke andre årsaker til symptomene. Hvordan er det å leve med PCOS? PCOS rammer kvinner på ulike måter. Omtrent 75 av 100 kvinner med PCOS strever med å bli gravide. Men det betyr ikke at det rammer alle. Mange kvinner lykkes i å få barn, med eller uten behandling.

På lang sikt kan det være økt sannsynlighet for å få diabetes type 2. Dette kan være fordi kvinner med PCOS har problemer med å regulere sukkermengden i blodet. Forrige kort Neste kort

Ble liggende i tre døgn

I november i fjor opplevde Pedersen intense smerter nederst i ryggen og magen. Hun var redd for at eggstokken hadde vridd seg, noe hun hadde opplevd før.

Hun ble hentet av ambulanse og lagt inn på sykehus. Pedersen trodde hun var i trygge hender, men beskriver sykehusoppholdet som forferdelig.

– Jeg følte de ikke så meg, at jeg var en brikke i et system som ikke fungerer. Jeg prøvde å forklare at jeg hadde en underliggende sykdom, men ble ikke hørt.

Det tok tre døgn før legene fant ut hva som var feil. Da var eggstokken død.

– Verken sykepleiere eller leger tok henne på alvor, sier Pedersen. Foto: privat

NRK har fått tilgang til journalen til Pedersen. Der kommer det fram at eggstokken var vridd samme dag som hun ble innlagt.

– Gynekologene som til slutt fant ut hva det var ble helt rystet og sjokkert. De kunne ikke bekrefte at eggstokken var død før etter operasjonen. Det var da jeg fikk den tunge beskjeden.

Nå går hun til sak mot Akershus universitetssykehus (Ahus).

Sykehuset: – Beklager

Direktør for Kvinneklinikken ved Ahus, Pernille Schjønsby, sier til NRK at de tar lærdom av saken.

– Kvinneklinikken har behandlet hendelsen i det interne kvalitetssystemet for å lære og hindre at tilsvarende skjer igjen.

Hun understreker at tilbakemeldinger fra pasienter gir dem mulighet til å bli bedre.

– Vi beklager at denne feilen oppstod. Vi ønsker ikke å kommentere en enkeltpasient i media utover dette, sier Schjønsby

Mener noe må skje raskt

Norske Kvinners Sanitetsforening har i flere år etterspurt bedre forskning rundt kvinnehelsen. Blant annet om PCOS.

– Mange kvinnehelseområder er preget av skam, stigma og misforståelser, sier forskningsansvarlig Elisabeth T. Swärd.

Hun mener det er svært bekymringsfullt at kvinnehelse har lav status både blant helsepersonell og i forskningsmiljøer.

– Profesjonsutdanningene er for dårlig, de vet for lite. Forskningsbehovene og behov for tiltak er store.

Forskningsansvarlig i Norske Kvinners Sanitetsforening, Elisabeth T. Swärd.

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal levere en offentlig utredning om kvinners helse. Den nye strategien ventes å være klar i 2023. Men Swärd mener tiltak må iverksettes snarest.

– Generelt vet vi om mange forhold på kvinnehelseområdet hvor kunnskapen er stor nok til at tiltak kan settes i gang nå.

Vil unngå behandling i Norge

Malene Pedersen bor halvparten av tiden i Istanbul. Der går hun til en privat gynekolog som hun føler seg trygg hos.

Pedersen ønsker at flere får mer kunnskap om sykdommen.

– Hvis det skulle skje igjen, håper jeg at jeg befinner meg i Istanbul. Det å ikke føle seg ivaretatt av norsk helsevesenet unner jeg ingen.

Som følge av diagnosen PCOS, og at hun kun har én eggstokk, har hun nå mindre sjanse for å få barn.

– Jeg håper ingen andre må oppleve det samme som meg. Den siste tiden har vært tøff.