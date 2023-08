Advarte om dagens regelverk for ruskjøring for 14 år siden

«Det følger av vegtrafikkloven § 22 første ledd at ingen må føre motorvogn når han er 'påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel'.

Det følger av bestemmelsens sjette ledd at departementet kan gi forskrift 'om grenser for konsentrasjoner i blodet av annet berusende eller bedøvende middel som nevnt i tredje ledd og § 31 andre ledd'.

Slike forskrifter ble gitt ved 'forskrift om faste grensen for påvirkning av andre berusende eller bedøvende middel enn alkohol m.m.' av 20. januar 2012 nr. 85. Det fremgår av forskriftens § 1 at man ved forskriften 'angir faste grenser for når man etter vegtrafikkloven § 22 tredje ledd blir regnet som påvirket av andre berusende eller bedøvende middel enn alkohol.'

For THC er f.eks grenseverdien for straffbarhet satt til 0,004 µM målt i fullblod, for amfetamin er grensen 0,300 µM, kokain 0,080 µM, morfin 0,030 µM, GHB 100 µM. De lave straffbarhetsgrensene (legalgrensene) som er satt for disse 28 trafikkfarlige stoffene tilsvarer 0,2 promille.

Forskriften innebærer at det for de stoffer som er angitt i forskriften ikke skal gjøres en individuell vurdering av påvirkningsgrad. Dersom grenseverdien for det enkelte stoff er overskredet, er føring av motorvogn straffbart. Dette innebærer blant annet at motorvognførers opparbeidelse av toleranse for et bestemt stoff, ikke skal hensyntas. Alle som overskrider grenseverdiene, regnes som påvirket. Toleranse vektlegges heller ikke for alkohol.

Forskriftens § 2 gjør et unntak dersom 'overskridelsen skyldes legemiddel inntatt i henhold til gjeldende forskrivning fra lege eller tannlege'. I slike tilfeller skal føreren vurderes etter vegtrafikkloven § 22 første ledd – påvirkningsbegrepet.

Vegtrafikklovens straffutmålingsbestemmelse, § 31, har den samme distinksjon i tredje ledd: 'Påvirkningsgraden hos førere som har inntatt legemiddel i henhold til gjeldende forskrivning fra lege eller tannlege, vurderes konkret'.

Motorvognførere som benytter slike legemidler, skal etter lovverk og forskrift ikke vurderes etter faste grenser. I disse tilfellene skal det gjøres en individuell vurdering av påvirkningsgrad.

For å komme inn under dette unntaket – må tiltalte legge frem dokumentasjon på det forskrevne legemidlet, som angir aktuell dosering og er dekkende for gjerningstidspunktet»