Mange tror de får bot, men det er bare politiets nye kvitteringsordning

– Here you go, a receipt for you. It’s not a ticket, only a receipt!

Politibetjent Julie prøver å gi en lapp til to menn i Oslo sentrum. Det er kveld og de to ble sett mens de tisset opp langs en vegg i en sidegate til Karl Johan.

Sånt kan man normalt få bot for, men Julie og kollegaen velger å heller bortvise de to mennene.

Etter en prat som krever mye tålmodighet og litt Google-oversettelse er de to på sin vei. Og i lommen har de altså en kvittering – ikke en bot.

Politiet ser to menn som står og tisser opp etter en vegg ved Karl Johans gate i Oslo. De stoppes av politiet. Politiet må nå identifisere alle de kontrollerer. Det kan ta tid - spesielt når noen ikke snakker spesielt godt engelsk eller norsk, og ikke er de helt edru heller. Selv om de to ikke får bot, tror de at de gjør det når Julie rekker dem kvitteringen. De blir bare bortvist fra sentrum frem til neste morgen.

– Vi hadde litt utfordringer med å nå inn til dem. Jeg er litt usikker på om det skyldes språk eller beruselse, humrer makker Halvor Grønli.

Én av fire takker nei

De tissetrengte mennene var to av totalt 31 personer som fikk en kvittering av politiet denne torsdagen.

Siden starten av desember har politiet i Oslo testet ut en såkalt kvitteringsordning. I én og en halv måned har politiet ved sentrum politistasjon vært med på prøven.

Kun hvis du blir stoppet innenfor dette området kan du bli tilbudt en kvittering.

Folk som kontrolleres av politiet får en lapp med info om hvem som er blitt stoppet, hvorfor og av hvem.

De første tallene viser at:

791 personer er blitt kontrollert på denne tiden. Av disse har 188 valgt å ikke få en kvittering. Det betyr at nesten én av fire takker nei.

De aller fleste i denne perioden, 500 personer, er stoppet fordi politiet har brukt lovens bestemmelser om ro og orden.

Kvitteringsordningen Ekspandér faktaboks Fra 5. desember 2022 til 3. september 2023 prøves kvitteringsordningen ut innenfor et definert område av Oslo sentrum. Du får kun kvittering hvis politiet stopper deg på grunn av… Hensynet til offentlig ro og orden. Politilovens § 7 gir ganske vide fullmakter om dette,

Ved våpenkontroll, i politilovens § 7 a,

Ved visitasjon, for eksempel hvis de vil ha klarhet i noens identitet (Politiloven §10, straffeloven § 162),

Ved politikontroll (ikke massekontroll, men f.eks. ved uregelmessigheter ved kjøring eller ved bilen. Vegtrafikkloven § 10),

Utlendingskontroll, f.eks. hvis politiet har grunn til å anta noen er ulovlig i landet (Utlendingsloven § 21). Det er kun betjenter tilknyttet sentrum politistasjon, Oslo-politiets utrykningsenhet og utlendingenhet som er med på prosjektet. Alle som stoppes på bakgrunn av noe av dette, skal få tilbud om en kvittering. Dette er en papirlapp med informasjon om sted, tid, navn og fødselsdato av den kontrollerte, hvorfor man er stoppe (hjemmel) og tjenestenummeret på den som kontrollerte. Man kan takke nei, men politiet vil likevel ha registrert kontrollen. Noen situasjoner kvalifiserer ikke for kvittering: Frivillige samtaler og andre publikumsmøter

Forhåndsplanlagte trafikkontroller

Kollektive tiltak etter politiloven (for eksempel bortvisning ved ansamlinger)

Grensekontroll

Ved hendelser der evakuering gjennomføres, f.eks. brann Kilde: Politiet

Tar tid, men skaper tillit

Politioverbetjent Grønli har fått ansvaret for den praktiske gjennomføringen av prosjektet.

Han sier at ordningen er uvant for folk.

– Dette er nok ukjent for folk i Oslo som kommer i kontakt med politiet. Noen er glade, mens andre blir irriterte fordi vi bruker tiden deres. Og noen tror vi gir gebyr eller forelegg, og forstår ikke hva dette er.

UTE PÅ PATRULJE: Halvor Grønli og makker Julie, som ikke vil ha etternavnet sitt på trykk, fikk en rolig vakt da NRK satt på. Foto: Christopher Isachsen Sandøy / NRK

Kollega og politibetjent Julie trekker også frem dette med tidsbruk.

For selv om man takker nei til kvittering, må alle som kontrolleres nå formelt identifiseres av politiet. Det kan ta tid.

Men hun trekker også frem positive sider ved ordningen.

– Folk synes det er ålreit at politiet har en notoritet i det de driver med; at folk faktisk får dokumentasjon på at de er kontrollert av politiet og at kontrollen er legitim.

– Hvis vi ikke har vært tydelige nok før, blir vi nok tydeligere nå på grunnlaget for at noen blir kontrollert, legger Grønli til.

Har fått kritikk

En kvitteringsordning er noe flere organisasjoner har ønsket i lang tid. Det er på grunn av mistanke om at politiet forskjellsbehandler folk, for eksempel på bakgrunn av hudfarge eller etnisitet.

Men løsningen som gjelder nå fikk kritikk da den ble lansert. Årsaken er at ting som etnisitet og hudfarge ikke blir registrert.

Dermed mener noen at eventuell diskriminering ikke lar seg kartlegge.

Politiet svarer at de ikke har lov til å registrere blant annet hudfarge, fordi det er svært strengt regulert.

SLIK SER DEN UT: Og selv om man takker nei, vil politiet uansett registrere informasjonen. Foto: Christopher Isachsen Sandøy / NRK

«Veldig fin ordning»

Når prøveprosjektet er over i september, skal det evalueres av noen utenfor politiet.

Den tredje og siste personen som kveldens patrulje kontrollerer, takker også ja til en kvittering.

– Han kom fra et land hvor de ikke har så høy tillit til politiet som det er i Norge. Han synes denne kvitteringsordningen var en veldig fin ordning. Det er jeg veldig glad for, forteller Julie.