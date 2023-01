Gynekologer blir nedringt av unge kvinner som er bekymret etter TV2-programmet «Norge bak fasaden» om livmorhalskreft.

I programmet på TV 2 fikk vi møte 28 år gamle Maren Walvik Johnsen. Hun tok sin første celleprøve da hun var 25 år. Resultatet var fint. Men det viste seg å være feil.

For det er en viss usikkerhet knyttet til celleprøvene og svarene.

Ifølge Kreftregisteret, som har utviklet screeningprogrammet som brukes, er ingen prøver 100 prosent sikre.

– Mange blir skeptiske. Folk som oss, som har tatt prøver for et par år siden, tenker jo «må man inn på nytt for å få et nytt svar eller ikke», spør studenten Stine Løland.

Hun studerer helsefag ved Universitetet i Sørøst-Norge sammen med venninnen Anita Pisey.

– Det er naturlig at vi snakker mye om dette med medstudentene, sier Pisey.

Mange friske er redde for kreftdiagnose

Legesekretærene Lena Solberg og Siv Næslund hos Gynekologklinikken i Drammen tar imot alle telefoner og henvendelser fra unge kvinner som nå vil ta celleprøver.

Legesekretærene ved Gynekologklinikken i Drammen, Lena Solberg (til venstre) og Siv Næslund, opplever stort trøkk i disse dager. Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Pågangen er kort fortalt enorm.

– I løpet av en vanlig dag har vi rundt 100 telefonkonsultasjoner. På tirsdag hadde vi over 170, forteller gynekolog Deirdre Nsubuga.

En god del av dem, sier Nsubuga, dreier seg om den aktuelle bekymringen.

– Det er tilknyttet dette med celleprøver som kan være beskrevet som normal, men hvor pasienten likevel sitter med en kreftdiagnose halvannet år senere. Hva skal man stole på? Da blir kvinnene redde, ikke sant? sier hun.

Gynekolog Deirdre Nsubuga ved Gynekologklinikken i Drammen forteller om travle dager og stor pågang. Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Vanskelig å se farlige celleforandringer

NRK har vært i kontakt med Norsk gynekologisk forening som sier det har vært mange henvendelser de siste dagene.

– Vi har fått rapportert at gynekologer over store deler av landet har økt pågang av bekymra kvinner etter TV2-dokumentaren, sier styreleder Ragnar Kvie Sande.

Gynekolog Nina Willumsen ved Nimo-klinikken forteller at i løpet av få timer onsdag formiddag fikk de 40 nye timebestillinger. Dette fra unge kvinner som ønsket å få sjekket celleprøven eller ta en ny.

Overlege Sveinung W. Sørbye ved Universitetssykehuset i Nord-Norge er en av landets fremste eksperter på livmorhalskreft.

Han sier til TV 2 at det er vanskelig å se hva som er farlige celleforandringer, fordi prøvene fra kvinner mellom 25 og 34 i hovedsak vurderes med mikroskop.

Overlege Sveinung Wergeland Sørbye. Foto: Aurora Berg / NRK

– Det vi vet er at halvparten av alle kvinnene med høygradige forstadier får beskjed om at celleprøven er normal, og det er ikke godt nok, sier han.

Kan man stole på celleprøveresultatene?

– Min studievenninne og jeg snakket om det nylig. Hun blir 25 i år og skulle booke celleprøvetime. Men ble i tvil om det var et poeng da det er så stor usikkerhet. Selvfølgelig sa jeg at hun skulle gjøre det likevel. Men man blir jo i tvil; kan man stole på resultatene?, sier studenten Maud Sørum Vestnes.

Maud Sørum Vestnes frykter at celleprøveresultatene ikke er til å stole på. Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Den generelle usikkerheten blant unge kvinner gjør at gynekolog Deirdre Nsubuga i dag må bruke en stor del av tiden sin til å berolige dem.

Ikke stol blindt på celleprøveresultatene, sier gynekologen. Foto: Maria Kommandantvold / NRK

– Så klart, det er en del av hverdagen vår uansett. Men ja, jeg tror vi kommer til å se en betydelig økning av telefoner til oss.

Hun tilføyer at de som opplever noe unormalt, uansett bør ta kontakt.

– Pasienter med plager skal ikke stole på et normalt celleprøvesvar. De skal ta det videre, sier Nsubuga.

Bedre test i løpet av året

Totalt 345 kvinner fikk livmorhalskreft i 2021, ifølge Kreftregisteret.

De skriver på sine nettsider at i løpet av 2023 vil også yngre kvinner få tilbud om en mer følsom livmorhalsprøve, en såkalt HPV-test.

– Vi har over tid sett en økning i forekomsten av livmorhalskreft. Selv om vurdering av celleprøve i mikroskop har vært en fin metode, er HPV-testen en mer følsom metode. Kvinner med påvist HPV utredes videre. Slik vil risikoen for at man overser alvorlige celleforandringer bli enda lavere, sier leder av livmorhalsprogrammet Ameli Tropé.