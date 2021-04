NHO mener uteserveringene må få åpne: Tryggere å møtes på restaurant enn i parkene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det må jo være tryggere å samles på restauranter og uteserveringer, for bedriftene er jo profesjonelle på smittevern. Der er det folk som følger med på at det er god avstand, og at ting gjøres i henhold til smittevernreglene, sier Nina Solli, regiondirektør i NHO Viken og Oslo.

Når sola er framme, trekker byfolket til parkene. En helg med sol og varme over store deler av landet, gjorde at mange samlet seg ute og drakk alkohol.

Samtidig er det fortsatt skjenkeforbud i en rekke kommuner, som blant annet i Oslo og i flere av Viken-kommunene.

På utestedet Blå i Oslo har de ikke hatt åpent siden i fjor høst.

– Det er utrolig krevende. Det er rett og slett å se livsverket sitt forsvinne under føttene på seg, sier Paal Mangerud, medeier i Blå.

– Godt trente og edru voksne som passer på

Også mandag satt mange tett i tett i parken bare et steinkast fra utestedet og nøt finværet og medbrakt alkohol.

Samtidig måler Mangerud opp avstanden mellom stolene og viser hvordan folk kunne ha sittet med tilstrekkelig avstand på uteserveringen på Blå.

– Her er det godt trente, edru, voksne mennesker som passer på at det ikke drikkes for mye alkohol, og at metersbestemmelser og andre smitteverntiltak opprettholdes, sier han.

– KREVENDE: Paal Mangerud har måttet holde utestedet Blå stengt siden i fjor høst. Foto: Hallgeir Aunan / NRK

NHO: – Oslo åpner seg selv, enten vi vil eller ikke

Når det nå nærmer seg høysesong for uteserveringen, og det er synkende smittetrend, bør utelivet være noe av det første som åpnes opp igjen, mener NHO.

– Vi ser nå at når det blir så fint vær, så samles folk i parkene uansett. Så Oslo åpner seg selv nå, enten vi vil eller ikke. Og da ønsker bedriftene å heller åpne opp, at folk kan samles på smittevernsforsvarlig måte på restauranter og uteserveringer, sier Nina Solli.

I Bergen ble det i dag strammet inn, spesielt for barn og unge. Men utepilsen på restaurant får leve videre.

– Det er fortsatt mulig å møtes på offentlig sted som kafeer eller restauranter der godt smittevern er ivaretatt av en profesjonell aktor, sa byrådsleder Roger Valhammer (Ap) i Bergen på en pressekonferanse.

I Oslo er det imidlertid fortsatt skjenkestopp, og tiltaket gjelder i første omgang til 29. april. Oslo kommune skriver til NRK at det er for tidlig å si når utestedene får åpne igjen.