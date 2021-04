Krever gjenåpning av utelivet i Oslo

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi får ingen signaler. Det er umulig å forholde seg til, sier Geir Oterhals.

Han står bak flere utelivskonsepter i Oslo, blant annet shuffleboard og dart-klubben Oche.

Oterhals mener smittesituasjonen som er i Oslo nå, tilsier at utelivet bør få åpne igjen. Selv om folk fortsatt smittes, har kurven begynt å flate ut de siste ukene.

Skjenkestoppen i hovedstaden har vart i snart seks måneder.et halvt år. Nå krever han en tydeligere beskjed fra byrådet.

– Vi forventer en umiddelbar gjenåpning, og en god plan for det, sier han.

Taper millioner

Ifølge NHO Reiseliv har utelivsbransjen i hovedstaden store økonomiske problemer.

Seks av ti bedrifter har likviditetsproblemer, og seks av ti mener det er en reell risiko for konkurs, forteller næringspolitisk fagsjef Ole Michael Bjørndal.

Halvparten av bedriftene planlegger oppsigelser.

– Vi håper at Oslos uteliv kan komme i gang så fort som mulig, på lik linje med resten av landet. Vi har forståelse for at det er en annen smittesituasjon, men nå ser vi at smitten er på vei ned, sier Bjørndal.

De siste to ukene er det i snitt blitt registrert 150 smittede i Oslo per dag. Søndag var tallet 51.

Oterhals er blant dem som taper penger. Han anslår at hans virksomheter taper 3,5 millioner kroner i måneden på nedstengingen.

Baren Oche i Oslo sentrum har vært stengt siden november i fjor. Nå krever styreleder Geir Oterhals at byrådet åpner for utelivet Foto: Stig Jaarvik / NRK

Uklart om gjenåpning

Næringsbyråd i Oslo, Victoria Marie Evensen (Ap) sier hun har forståelse for at utelivsbransjen er utålmodig. Hun er opptatt av å løse det hun mener er en dramatisk situasjon for bransjen.

Byråd for næring og eierskap Victoria Marie Evensen (Ap) kan ikke si når utelivet i byen får åpne. Foto: Stig Jaarvik / NRK

– Men selv om vi opplever en positiv utvikling på smittetall, er det fortsatt et svært høyt smittetrykk i Oslo, sier Evensen.

Hun mener det fortsatt er uklart når utelivet i Oslo kan åpne.

Oterhals lurer på om byrådet fortsetter å holde Oslo nedstengt slik at de får tildelt flere vaksiner.

– Det virker som det er et politisk spill mellom byrådet i Oslo og regjeringen, sier Oterhals.

Det avviser Evensen.

– Vi har hatt en svært alvorlig smittesituasjon i Oslo. Vi har innført tiltak for å slå ned en tredje smittebølge.

Byrådet skal snakke om gjenåpning av Oslo på en pressekonferanse tirsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet sier det er en viss risiko knyttet til servering av mat og drikke.

– Vi vet fra tidligere i pandemien, både i Norge og utlandet, at det er sett utbrudd i tilknytning til utesteder, sier Vold til NRK.

Hun sier det å ha matservering ute vil ha vesentlig mindre risiko for utbrudd enn om man har inneservering.

– Oslo må gjøre egne vurderinger av når riktig tidspunkt er, og se på dette opp mot smittesituasjonen. Vi vet at det er knyttet en viss risiko til dette med servering av mat og drikke. Så man må ha gode tiltak på plass for å redusere den risikoen og ha kommet et stykke ned i smittepress, sier Vold.

Over tusen i parkene

De siste helgene har hundrevis av mennesker trukket ut i byens parker. Over 1000 var samlet på St. Hanshaugen natt til lørdag.

Oterhals mener utelivet kan bidra til å begrense denne pågangen.

– Vi vet at med varmen blir det mer fest på strender og i parker. Vi er proffe på dette, og kan åpne med trygge smitteverntiltak.

Evensen sier det et dilemma byrådet skal ta med seg inn i sine vurderinger.

Byrådet i Oslo holder pressekonferanse tirsdag. Da er gjenåpning av byen tema.

Mandag kveld sier byrådslederen i Oslo Raymond Johansen at han mener det nå er forsvarlig å starte en gradvis gjenåpning av Oslo, men tar mange forbehold.

Han går ikke inn på om dette gjelder utelivsbransjen.

– Så lenge smittetallene fortsetter å synke, antallet innlagte ikke er for høyt og andelen vaksinerte stiger, mener vi at det nå er forsvarlig å starte en gradvis og kontrollert gjenåpning, skriver byrådslederen til Aftenposten.

Mandag opplyste Ålesund og nabokommunene at de innfører skjenkestopp og stenger treningssentre etter nytt smitteutbrudd. De fleste smittetilfellene knyttes til to restauranter.

Mange var på St. Hanshaugen 17. april. Oterhals mener utelivsbransjen har løsningen. Foto: Håvard G. Hagen / NRK