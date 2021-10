Torsdag ble Hanne Englund bisatt fra Kongsberg kirke. I minnetalen sa datteren Linnèa at de kun for få uker siden hadde blitt enige om at hun skulle holde en tale i morens 60-årsdag.

– Og du ble så glad. Men jeg er redd du må få den litt før det vi planla, fortalte datteren i talen.

Det er så uvirkelig og fjernt at jeg står her og du ligger der... Og det virker som hele verden nå vil ha en del av deg, men så var det jo egentlig bare du og jeg, helt innerst, Mamma. Du og jeg, med og mot verden. Vi var sammen Mamma, om det som nå har blitt den altfor korte ferden. Linnèa

Linnèa Englund holdt minnetale under morens bisettelse. Foto: Caroline Utti / NRK

– Viktig å hedre dem som har mistet livet

– Jeg kjente dem alle sammen. Selv om det ikke var veldig nære venner, så var det godt bekjente.

Veslemøy Fjerdingstad sier hun kjenner på en sorg som hun tror kommer til å vare lenge. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Det forteller Veslemøy Fjerdingstad. Vi er i Hyttegata. En gate hun selv har bodd i tidligere. En gate der fem personer brått ble revet bort.

– Det var bare helt fryktelig. Det første jeg fikk vite om var Hanne. For det ble lagt ut på Facebook at hun var en av dem, sier Fjerdingstad før hun legger til:

– Det blir jo så nært. Enhver katastrofe på den måten vil alle ta innover seg, men når det først er en du kjenner så blir det akkurat som å få et takras i hodet. Når det er så mange blir det en fullstendig katastrofe.

Onsdag ble Andrea Meyer begravet fra Kongsberg gravlund.

Fredag bisettes Gunn Marit Madsen fra Kongsberg kirke.

Samme dag bisettes Gunnar Erling Sauve i Frogner kirke.

Mandag bisettes Liv Berit Borge fra Kongsberg kirke.

Fjerdingstad forteller at hun selv skal delta i tre av gravferdene.

– Det kan bli i overkant med begravelser også. Å ta det innover seg alt som er i en begravelse. For det vekker jo andre minner hos deg, på andre tap du har hatt. Så det er klart dette her er tøft, sier hun.

– Samtidig er det viktig å møtes og hedre dem som har mistet livet på grunn av denne situasjonen her.

«Nå må jeg vokse opp, Mamma, men til det må jeg låne litt av styrken din. Den du la klar til meg. Jeg må låne kappen din», sa datteren under Hanne Englunds bisettelse. Foto: Caroline Utti / NRK

En sorg som vil vare lenge

Hun forteller at hun ikke greide og gå på minnegudstjeneste og konsert. Det ble for nært.

– Jeg så på gudstjenesten på TV, men orket ikke å gå opp dit. Så det er klart dette her setter i gang veldig mange følelser. For det er jo så endelig. Nå er dem borte.

– Hvordan preger det deg?

Hanne Englund ble bisatt fra Kongsberg kirke. Foto: Caroline Utti / NRK

– Det er en sorg som ligger der. Og den tror jeg kommer til å vare ganske lenge.

Nå skal den lille byen ta farvel med fem av sine innbyggere.

– Vi har heldigvis en del minner etter dem. Noe av det de har gjort, det har vi med oss. Men vi hadde trengt dem videre. Det er fryktelig at dette her har skjedd. Meningsløst, sier Fjerdingstad.

– Vi mister en del av vitaliteten i lokalsamfunnet, men samtidig har vi gode minner etter dem. Det må vi ta med oss videre. De tingene de stod for er det viktig at vi andre tar med oss, legger hun til.