Kommunen anmelder arrangør av feiring i Sarpsborg

Ifølge Sarpsborg kommune skal det ha vært 170 mennesker på feiringen. Feiringen fant sted den siste helgen i august.

– Vi mener smitten har oppstått under disse arrangementene og at det har ført til det store lokale utbruddet som vi opplever nå. Vi mener det er grunn til å mistenke brudd på de generelle smittevernsreglene, sier ordfører i Sarpsborg Sindre Martinsen-Evje.

Kriseledelsen i kommunen valgte i ettermiddag å anmelde arrangørene til politiet.

Minst en person som deltok på feiringen skal ha vært smittet av koronaviruset. Den store smittebølgen i Sarpsborg og Fredrikstad skal ifølge kommunene ha startet her.

– Det er også et faktum at lokalene i Oldtidsveien i Skjeberg der høytidsfeiringen fant sted, ikke er lovlige forsamlingslokaler, sier Martinsen-Evje.

Trossamfunnethar nylig slått seg ned i Skjeberg og skal ha startet ombygging av forsamlingslokalet uten å søke kommunen om tillatelse. Dette ble kommunen først kjent med 30. juli i år.

– Kommunen ga da pålegg om å stanse det pågående byggearbeidet. 5. august mottok kommunen en søknad om bruksendring, men søknaden var mangelfull og er derfor fortsatt til behandling.

I slutten av august ble kommunen gjort oppmerksom på at bygningen likevel var i bruk.

2500 i karantene

Nå er nærmere 2500 mennesker i karantene i de to Østfold-byene. Over 200 personer har fått påvist smitte siden forrige tirsdag.

Utbruddet har rammet skoler, barnehager og helseinstitusjoner. Grålum ungdomsskole i Sarpsborg er stengt. Årsaken er at såpass mange lærere er i karantene at elevene må ha hjemmeskole.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sa lørdag at han er bekymret for smitteutbruddet.

Grålum ungdomsskole i Sarpsborg er stengt etter et stort smitteutbrudd. Nå mener Utdanningsforbundet i kommunen at også alle andre skoler bør stenge til utbruddet er slått ned. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Arrangørene har ifølge kommunen forklart at arrangementet ble innledet 21. august, og holdt på hver dag frem til 30. august. Feiringen skulle ha fortsatt i ytterligere tre dager, men ble stanset da de første smittetilfellene ble oppdaget.

– Ifølge forstanderen var det vanligvis 60-70 menn og 50-60 kvinner som deltok hver dag. På den store høytidsdagen søndag 30. august skal det angivelig ha vært 170 personer tilstede, sier Martinsen-Evje.

Ifølge arrangørene skal kvinner og menn ha vært adskilt i hver sin bygning.

Stanset feiringen

Forstanderen i det muslimske trossamfunnet, Sadiq Baker Alezairjawi har så langt ikke ønsket å stille til intervju med NRK.

Men i en tidligere pressemelding fra Sarpsborg kommune sier han at deltakerne er oppfordret til å bidra i smittesporingen.

– Jeg ble veldig overrasket da vi fikk beskjed om smitte. Men vi stanset feiringen med en gang og har ønsket å bidra til at alle med smitte kan spores opp. Jeg har vært tydelig på å fortelle medlemmene at de alle skal bidra til å forhindre ytterligere spredning ved å ta tester og forholde seg til karantenereglene, sier han.

En av deltakerne på feiringen har tidligere fortalt til NRK at det virket som folk ikke tok smittevern på alvor.

– Det var kyssing, klapping og klemming, og det var mange som var tett i tett. Det var ikke mange som brydde seg om smittevern akkurat. Selv om jeg så litt antibac noen få steder, så var det ikke mange, sa han.

Til tross for at kommunen nå anmelder trossamfunnet, sier ordføreren at de har et godt samarbeid om smittesporingen etter utbruddet.