– Vi er bekymret for at vi kan få en lekkasje til andre deler av befolkningen og det må vi for all del unngå, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet.

Lørdag kveld bekreftet Sarpsborg kommune at 35 nye personer i Sarpsborg og Fredrikstad har fått påvist koronasmitte etter markeringen av en muslimsk høytid forrige uke.

Det betyr at nær 200 personer er bekreftet smittet og over 1100 personer er i karantene etter markeringen. Samtidig utelukkes det ikke at enda flere smittetilfeller vil bli bekreftet i løpet av helgen.

– Vi er ennå ikke ferdige med smittesporingen, men så langt tyder alt på at de aller fleste nye tilfeller kan sees i sammenheng med det store utbruddet som pågår, sier kommuneoverlege Siri Brelin i Sarpsborg.

Lørdag ble det også kjent at 34 ansatte ved St. Olavs Hospital i Trondheim og Haukeland sykehus i Bergen er satt i karantene, etter smitte ved de to sykehusene.

Helseminister Bent Høie sier at utviklingen med flere lokale utbrudd var forventet.

– Men vi er urolige over at vi har økende smittetall. Det betyr at regjeringen må bruke denne utviklingen som bakgrunn for de beslutningene vi skal ta de neste ukene, om hva som skal være retningen videre, sier Høie til NRK.

Dette er situasjonen i Sarpsborg og Fredrikstad 5. september: Ekspandér faktaboks Greåker videregående skole: Sju elever er bekreftet smittet

280 elever og 15 lærere er i karantene

Elevene får hjemmeundervisning Kalnes videregående skole: En ansatt og en elev er bekreftet smittet

31 elever og 19 lærere er i karantene

Elevene får hjemmeundervisning Lande barneskole: En elev er bekreftet smittet

20 elever i 4. klassetrinn er i karantene

To lærere har hjemmekontor, elevene får hjemmeundervisning Sandesundsveien barneskole: En elev er bekreftet smittet

48 elever i 2. klassetrinn og sju ansatte er i karantene Kurland barneskole: En elev er bekreftet smittet

36 elever i 7. klassetrinn er i karantene

Alle elever i 7. klassetrinn får hjemmeundervisning Tingvoll sykehjem: En ansatt er bekreftet smittet

12 pasienter og seks ansatte er i karantene Askeladden barnehage avd. Færdersgate: Ett barn er mistenkt smittet

En avdeling med 22 barn og to ansatte er satt i karantene I Fredrikstad er disse berørt: Haugeløkka private barnehage

Kilen private barnehage

Rekustad skole

Hauge skole

Kjølberg skole

Gudeberg skole

Begby barne- og ungdomsskole

Borge ungdomsskole

FRIS Kilde: Sarpsborg kommune og Fredrikstad kommune

Følger situasjonen tett

Både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet følger situasjonen i de to Østfold-byene tett. Folkehelseinstituttet samarbeider direkte med kommunene, ifølge Guldvog.

– Her gjøres det en fantastisk jobb av kommunen, som foreløpig sier de har oversikt. Men vi må være årvåkne i den situasjonen som vi har nå, sier han.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier det er viktig at folk som tror de kan ha vært i kontakt med smittede, går i karantene og kontakter helsemyndighetene. Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

Han oppfordrer alle som kan ha vært i kontakt med smittede til å gå i karantene og ta kontakt med helseinstitusjoner.

– Det er veldig viktig at alle som er involvert og som kjenner til det, bidrar til at smittesporingen blir så effektiv som mulig, sier han.

Høie understreker at det er viktig at de som er plassert i karantene forholder seg til det.

– Vi ser at mange gjør det, og det er veldig bra, for det er måten vi kan bidra til å hindre at smitten sprer seg videre. Det at kommunene setter så mange i karantene for å være sikre på å beholde kontrollen, er et veldig godt tiltak, sier han.

TESTSENTER: Koronasenteret i Sarpsborg har hatt stor pågang den siste tiden. Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

Vegrer seg for å ta kontakt

Kommuneoverlege Sofie Lund Danielsen i Fredrikstad sier til Fredriksstad Blad at mange av dem som deltok på det muslimske arrangementet vegrer seg for å fortelle hvem de har vært sammen med.

– Men vi er helt avhengig av, for å få stoppet dette utbruddet, at vi får navn på alle mulige nærkontakter og alle de smittede kan ha vært i kontakt med, sier hun til avisen.

MARKERING: Det var i dette bygget i Sarpsborg det religiøse arrangementet ble gjennomført i slutten av august. Foto: Tor René Stryger/NRK

Guldvog i Helsedirektoratet sier informasjon er den eneste måten å få bukt med viruset.

– Vi må oppfordre alle til å være aktive i det å dele informasjon. Det er den måten vi kan bekjempe viruset på best mulig måte.

Forstanderen i det muslimske trossamfunnet, Sadiq Baker Alezairjawi ønsker ikke å stille til intervju med NRK lørdag. Men i en tidligere pressemelding fra Sarpsborg kommune sier han at deltakerne er oppfordret til å bidra i smittesporingen.

– Jeg ble veldig overrasket da vi fikk beskjed om smitte. Men vi stanset feiringen med en gang og har ønsket å bidra til at alle med smitte kan spores opp. Jeg har vært tydelig på å fortelle medlemmene at de alle skal bidra til å forhindre ytterligere spredning ved å ta tester og forholde seg til karantenereglene, sier han.

Har kontroll på situasjonen

Kommuneoverlege i Sarpsborg, Karianne Bergmann sier kommunen deler bekymringen til Guldvog og Høie.

SPORER SMITTEN: Kommuneoverlege i Sarpsborg, Karianne Bergmann sier de kan spore smitten i alle tilfellene så langt. Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

– Det er en alvorlig situasjon når vi ser at dette sprer seg til så mange mennesker som det har gjort nå, på tvers av kommunene.

Men så lenge kommunen greier å spore smitteveien er det under kontroll, sier hun.

– Det positive er at det ikke ser ut til at smitten har spredt seg utenfor miljøet. Derfor mener vi fortsatt å ha en viss kontroll på utbruddet, sier hun.