Abdi (29) ble truet på livet etter knivstikking i Oslo

– Vi er mennesker, så vi må hjelpe hverandre, sier Abdirahman Mohamud Ali.

Han husker godt mandagskvelden den 2. august i fjor.

En kvinne ble knivstukket gjentatte ganger av en tilfeldig mann ved Fagerheimgata i Oslo. Tre av stikkene var mot brystet. Et av dem ga store indre blødninger. Kvinnen overlevde takket være egen motstand og rask hjelp.

En mann i 50-årene er tiltalt.

Denne kvelden er Abdirahman Mohamud Ali på vei hjem fra kiosken på elsparkesykkel. Når han nærmer seg Fagerheimgata, hører han en kvinnestemme rope hjelp.

– Jeg trodde noen kødda med hverandre.

Men så kom et nytt skrik. Verre denne gangen.

– Da tenkte jeg at det har skjedd noe her.

Truet på livet

Han beveger seg i retning av lyden, men må gjennom en undergang.

Ut av tunnelen kommer en godt voksen mann løpende mot ham.

I hånden har han noe stort av stål. Det glinser.

– Litt lys traff bladen på kniven. Jeg tenker at karen må ha noe med saken å gjøre.

29-åringen roper: – Hei du. Stopp. Stopp.

Mannen snur seg med kniven i hånden og sier: – La meg gå, hvis ikke så dreper jeg deg.

Først blir Abdi redd for at han skal bli angrepet. Han tar to skritt tilbake.

– Jeg måtte gi ham space.

Men når knivmannen vender seg bort fra ham og løper igjen, tenker Abdi at mannen er desperat. At han ønsker å skremme.

Da bestemmer Abdi seg for å ta opp jakten. På elsparkesykkel. På trygg avstand.

– Jeg tenkte å følge etter ham for å hjelpe. For å gjøre saken lettere for politiet og for å redde kvinnen som trengte hjelp. Jeg tenkte han ikke var bra for samfunnet også.

Og han er ikke i tvil om det han gjør.

– Nei, egentlig. Jeg måtte bare følge etter ham fordi jeg så en kniv.

Ferden blir ikke lang.

Et steinkast unna gjemmer Abdi seg bak et hushjørne. Han titter forsiktig frem. Ser mannen forsvinne inn i en oppgang.

Prøvde å stoppe blødninger

Nå snur Abdi. Han kjører tilbake. Vil se om han kan hjelpe der han har hørt rop om hjelp.

– Jeg tenker jeg har gjort noen bra ting. Foto: Anders Fehn / NRK Foto: Anders Fehn / NRK

På gangveien ligger en kvinne.

– Karen hadde stæba henne.

Hun har blod på klærne. Det er blod på bakken.

– Jeg ble sjokka da jeg så blodet.

Andre er kommet til. Nødetater varsles.

– Damen pæsa ut nesten.

Abdi river av seg genser og T-skjorte for å prøve å stoppe blødningene.

Kort tid etter dukker politiet opp. Han forteller hva som har skjedd. Han viser også vei til oppgangen der mannen med kniv har forsvunnet inn.

Utpå natten leser Abdi i nettaviser at en person er pågrepet etter knivstikkingen.

Heltemodig adferd

Politiadvokat Rita Parnas i Oslo-politiet roser Abdirahman Mohamud Ali for innsatsen han gjorde.

– Det var en heltemodig adferd.

Politiadvokat Rita Parnas i Oslo-politiet har hatt ansvar for etterforskningen av saken. Foto: Terje Pedersen / NTB

Parnas viser til at Abdi fulgte etter den antatte gjerningspersonen da han kom til for å hjelpe.

Da han selv ble truet, prøvde han å sikre bevis og finne ut hvem gjerningspersonen var, slik at politiet kunne få tak i ham.

– Det er klart at det er jo imponerende.

Hun mener politiet antakelig hadde funnet gjerningsmannen i ettertid, men at Abdis innsats har vært avgjørende for en rask oppklaring.

– Man ville ikke fått muligheten til å pågripe helt umiddelbart, se hvordan tiltalte da var på det tidspunktet og sikre de bevisene vi klarte å sikre der og da, sier Parnas.

Her tar politiet med seg mannen som nå er tiltalt i saken. Foto: Fredrik Hagen / NTB Foto: Fredrik Hagen / NTB

Abdi synes det er hyggelig å få ros av politiet.

– Jeg takker dem også som har fjernet den karen der fra samfunnet.

Risikerer forvaring

Tirsdag 19. april må en 51 år gammel mann møte i Oslo tingrett tiltalt for drapsforsøk etter knivstikkingen.

Han er også tiltalt for truslene han kom med mot Abdirahman Mohamud Ali og for å ha båret kniv på offentlig sted.

Mannen erkjenner handlingene, men han har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet.

– Han har ikke noe minne om det som skjedde, men er lei seg for de skader og traumer han har påført de som er involvert, sier forsvareren hans, Ole Petter Drevland.

I 2019 ble mannen dømt til fengsel i ti måneder for to ulike tilfeller der han hadde truet tilfeldige kvinner med kniv.

Påtalemyndigheten vurderer nå å be om forvaring.

Tenker mye på kvinnen

Siden august i fjor har 29-åringen tenkt mye på kvinnen som ble knivstukket.

Han håper det går bra med kvinnen. Foto: Anders Fehn / NRK Foto: Anders Fehn / NRK

– Jeg håper livet hennes blir bedre og fremtiden også.

Gunhild Bergan er kvinnens bistandsadvokat. Hun forteller at kvinnen er veldig preget etter hendelsen.

Abdi mener det er viktig å bry seg. Han har følgende råd til andre som havner i lignende situasjoner.

– Hjelp mennesker. Vi er mennesker. En dag kommer du til å trenge hjelp selv også, så det beste er å hjelpe andre. Du vil få noe tilbake.