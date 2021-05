– For vår del er ingen straff lang nok. Men vi er jo lettet ettersom det ble det aktor la ned påstand om, og vi er lettet over at retten så at det var overlagt, sier avdødes samboer Siri Lausund Inderberg.

Romerike og Glomdal tingrett er enig med påtalemyndigheten både når det gjelder grovheten av drapet og at handlingen var planlagt.

Inderberg fulgte rettssaken i slutten av april. Men hun fikk ikke svar på alle spørsmål hun bærer på.

– Jeg har jo tre barn som lurer på hvorfor han (49-åringen red.anm.) tok pappa og det har vi jo ikke fått noe svar på. Han sier jo at han vet ikke selv, sier Inderberg.

Forsvant sporløst

Det startet som en forsvinning 27. mai i fjor. På morgenen gikk trebarnsfaren Kristian Løvlie på jobb som vanlig i familiens elektrikerfirma i Nittedal.

Men utover dagen vokste familiens uro.

Kristian svarte ikke på telefon. Han skulle hente barn i barnehage og på skole. Her dukket han ikke opp.

På ettermiddagen gikk familie og venner ut for å lete. Og Kristians far så gjennom videoovervåking fra kameraer ved familiebedriften. Her så han leieboeren.

Her forlater drapsmannen åstedet i Nittedal

Bilder viste blant annet at sønnen hadde møtt 49-åringen som leier hus av dem på nabotomten. Senere gikk Kristian mot garasjen der leieboeren ventet.

Her sluttet alle spor etter trebarnsfaren.

På kvelden ble han meldt savnet. Politiet rykket ut og gjorde undersøkelser. På natten fant de blod i garasjen.

Tilstod drap

Klokken fem neste morgen ble leieboeren innkalt til vitneavhør hos politiet i Lillestrøm. Her kom tilståelsen.

«– Eg sa han sku komma bort te meg og se. Og så kom han bort då i garasjen der. Så eg stakk han med en kniv.»

Leieboeren fortalte at Kristian var død. Han hadde lagt ham i bagasjerommet på bilen sin. Den var parkert ved Maxbo i Nittedal.

Kort tid etter fant politiet Kristian Løvlie drept.

Her ved Maxbo på Bjertnestangen i Nittedal ble Kristian Løvlie funnet død i bagasjerommet på 49-åringens svarte Citroën. Foto: Bård Nafstad / NRK Foto: Bård Nafstad / NRK

I senere avhør forklarte leieboeren at han hadde bedt Kristian komme bort i garasjen. Han sa han trengte hjelp med en elektrisk gressklipper som han ikke fikk til å virke.

Om det som skjedde inne i garasjen, har leieboeren forklart at ble snakk om penger, at det ble litt knuffing og at han stakk fornærmede.

Pulsklokken til Kristian har vist et par-tre minutter med stigende puls. 27. mai klokken 08.18 var den på topp før den sank til 0.

Kristian Løvlie ble drept med 18 knivstikk i ryggen og halsen.

I denne garasjen ble Kristian Løvlie drept med 18 knivstikk. Foto: Bård Nafstad/NRK Foto: Bård Nafstad/NRK

Påstand om 17 år

Dommen er i tråd med aktors påstand.

– Jeg mener denne dommen er riktig. Både hva gjelder tingrettens forståelse av alvorligheten av drapet, men også hvilken straff som er den riktige, sier aktor i saken, statsadvokat Sturla Henriksbø.

Under sluttprosedyren i Romerike og Glomdal tingrett i slutten av april, argumenterte han for at drapet skjedde med overlegg og under særdeles skjerpende omstendigheter.

Han viste blant annet til at den 49 år gamle leieboeren hadde med seg en kniv i lommen.

Undersøkelser har også vist at det ikke var noe feil med gressklipperen som Kristian ble bedt om å komme bort for å se på, og heller ikke skjøteledningen eller strømuttaket.

– Drapet bærer preg av en ren henrettelse, sa statsadvokat Sturla Henriksbø i sin sluttprosedyre.

Påtalemyndigheten mener leieforholdet kan ha vært motiv i saken.

Leieboeren hadde store økonomiske problemer. Han skyldte husleie for flere måneder.

Statsadvokat Sturla Henriksbø mener leieboeren begikk drapet for å få en pause fra de økonomiske problemene. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

Han hadde heller ikke betalt depositumet slik han skulle. Siste frist for betaling var ute. Leietakeren har forklart at han bare ventet på at han og familien hans ville bli husløse.

– Kvelden før drapet var han helt sikker på utkastelse dagen etter, sa aktor.

49-åringen fryktet at kona skulle forlate ham. At familien ville bli splittet.

– Handlet i affekt

Mannens forsvarer Trygve Staff har ment at klienten hans handlet i affekt, at drapet ikke var planlagt.

Advokat Trygve Staff forsvarer 49-åringen som har innrømmet drapet på Kristian Løvlie. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– I vår sak er det rettslig sett ikke holdepunkter for at det har skjedd under særdeles skjerpende omstendigheter. Det foreligger heller ikke bevis for overlegg, sa forsvareren i sin sluttprosedyre.

Staff har tidligere ment at drapet måtte ses på som en helt uforståelig handling fra en mann med økonomiske problemer som hadde levd under sterkt psykisk press og stress.

Trygve Staff har foreløpig ikke snakket med sin klient. Han sier til NRK at han som en selvfølge antar at domfelte vil påanke hva gjelder overlegg og straffeutmålingen.

– Jeg forlanger ingen tilgivelse

49-åringen har selv forklart at han forsøkte å skjule spor etter drapet. Han vasket drapsvåpenet, rengjorde i garasjen med klorin og knuste Kristian Løvlies mobiltelefon.

Før saken ble avsluttet i tingretten, benyttet leieboeren anledningen til å si noen ord til de etterlatte. Men han ga ingen forklaring på hvorfor drapet skjedde.

– Jeg har ikke noe vondt å si om Kristian. Jeg forstår ikke hvorfor dette skjedde. Jeg forlanger ingen tilgivelse, sa 49-åringen.

Avdødes samboer mener den dømte sa dette for å ikke virke helt umenneskelig.

– Jeg tenker at det var et spill for galleriet at det var sånn han måtte si. At han beklager seg, sier Siri Lausund Inderberg.

49-åringen er også dømt til å betale store erstatningssummer til de etterlatte.

Han er dømt til å betale 300.000 kroner til hvert av de tre barna til Kristian Løvlie, samt 200.000 kroner hver til Løvlies samboer og to andre familiemedlemmer.

Han må dessuten dekke begravelsesutgiftene etter Løvlie.