Anna-Belinda Skallist Hjelteig fra Moss hadde aldri sett for seg at hun noen gang skulle få se hannkatten Zarah igjen. Men i formiddag skjedde det – åtte år etter at han forsvant hjemmefra.

Hun vet ikke mye om livet han har levd i disse årene, utover at han skal ha bodd ute og blitt matet av en eldre mann i minst sju år.

Sånn ser Zarah ut åtte år etter.

Han er ikke like tam som han var da han forsvant. Han er tydelig redd og mjauer misfornøyd inne i buret når matmor kommer for å hente ham hjem.

– Jeg mistenker at han blir litt bortskjemt. Han skal få lov til å bare leve livet på landet, sier hun fornøyd.

Hjemme venter noen spente barn, som aldri har møtt katten før. Anna-Belinda hadde egentlig bestemt seg for å ikke ha flere katter, men gjør nå selvsagt et unntak for Zarah.

– Det blir spennende. Vi har en stor hund, så de må jo bli kjent.

Chipen reddet ham

Det var Monica Ludvigsen fra Dyrebeskyttelsen i Moss som fikk fanget ham i går, etter et tips om en villkatt i et område i Moss.

– Vi fikk melding om en villkatt som har blitt matet av en mann over i hvert fall sju år. Da han gikk i fellen i går, var vi sikre på at det var en villkatt. Men all ære til dyrepleierne som sjekket chip likevel.

– Å temme en voksen villkatt, det har vi veldig dårlig erfaring med. Hadde det ikke vært fordi hun hadde chippet katten, ville den nok ikke levd i dag.

Kommer til å være redd en stund

Ifølge Carine Borger ved dyreklinikken er det en stor sjanse for at Zarah kjenner igjen sin gamle matmor, selv etter åtte år.

Å bidra til en familiegjenforening etter så lang tid, hører med til sjeldenhetene.

– De kattene vi vanligvis får inn, har vært borte i en måned, eller kanskje opp mot ett år. Det viktige når de kommer hjem, er å gi katten tid. Den har levd ute i flere år, og fremover kommer den til å være redd. Den trenger å lære seg å være inne igjen, og være rundt mennesker.

Zarah og matmor på vei hjem til familien.

Det er en del år siden Anna-Belinda hadde katt, og katteutstyret har hun kvittet seg med for lengst.

Men etter at hun spurte om hjelp på Facebook, har hun i løpet av dagen fått både katteseng, do og mat fra Dyrebeskyttelsen og andre.