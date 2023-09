Det var TV2 som omtalte saken først.

Iraki ble siktet for dobbeltdrapet i 2020, da han skulle hente barna sine og reise på ferie.

Etter at han hadde sittet i avhør hele ettermiddagen, ble det klart for politiet at det var ekskona som hadde begått drapene.

Hun ble senere dømt til 21 års fengsel.

Likevel ble ikke siktelsen mot Iraki fjernet før det var gått ni måneder.

John Christian Elden er Irakis advokat. Foto: Annika Byrde / NTB

Farens advokat John Christian Elden er fornøyd med vedtaket om erstatningen for politiets behandling av hans klient.

– Det er bra at staten tar ansvar for politiets feil ved den opprinnelige siktelse. Den var en åpenbar belastning for Juma, som var sakens offer, sier Elden til NRK.

Elden sier at erstatningssummen ikke er det viktigste, men anerkjennelsen av at Iraki ble feilaktig behandlet av politiet i saken.

– Nå har han både fått erstatning fra staten og fra barnemoren som feilaktig beskyldte han for drap, slik at han fult ut er renvasket, sier Elden.

Ble pågrepet og siktet på stedet

En søndag morgen, den 19. juli i fjor, rykket nødetatene ut til en leilighet i Lørenskog. De hadde fått melding om mulig brann.

Inne i leiligheten fant brannmannskaper en mor og hennes to små gutter på ett og sju år. Barna ble konstantert døde på stedet.

Først ble barnefaren pågrepet og siktet, fordi moren sa til politiet at det var han som stod bak.

Samme kveld ble faren løslatt, og moren siktet i saken.

Iraki fulgte senere rettssaken i Romerike og Glåmdal tingrett.

Der ble ekskone dømt til 21 års fengsel, og til å betale 500.000 kroner i oppreisning til faren, for de to avdøde guttene. I tillegg kommer oppreisningserstatning på 100.000 kroner for de falske anklagene.

Moren sa i retten at hun ikke husker drapene, men har erkjent at det ikke kan være noen andre enn henne.

Fikk mye hets

NRK har tidligere skrevet om at Iraki fikk mye hets i etterkant av hendelsen.

– Jeg unner ingen andre å bli utsatt for det samme som meg. Jeg føler at jeg lever i et mareritt, sa den da 34 år gamle tobarnsfaren til NRK i 2022.

Kort tid etter at Mikael (7) og Gabriel (1) ble funnet drept, eksploderte det på ulike nettforum og i sosiale medier. Barnefaren ble hetset.

Han har også fått hets rett i postkassen og på mobilen etter drapene på de to sønnene.