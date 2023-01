Sendt: 21. desember 2022

Som jordmor føler jeg meg nå utrygg på jobb. Jeg går med en ubehagelig følelse og redsel for at noe galt skal skje. Sist helg gikk vi fra fødende til fødende uten å ferdigstille dokumentasjon eller informere kvinnene om forløpet de hadde vært igjennom. Kvinner kom inn i fødsel uten at vi hadde ledige rom. Ved to anledninger rakk vi ikke å vaske rommene mellom fødslene.