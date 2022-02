Innstiller på å løse opp Viken

Samarbeidsutvalget i Viken Arbeiderparti innstiller på å løse opp storfylket Viken. Det ble klart etter deres møte torsdag kveld.

I innstillinga går de inn for å dele opp Viken i Akershus, Buskerud og Østfold, fra og med 1. januar 2024. De mener at de tre fylkene skal få med seg eiendelene og gjelden de tok med seg inn i fylket. Det betyr blant annet at de mener Akershus energi skal gå tilbake til nye Akershus fylkeskommune.

Samarbeidsutvalget er det nærmeste man kommer et styre i Viken Ap. Der sitter representanter for de tre tidligere fylkene. Hvor Arbeiderpartiet til slutt ender i denne saken, blir klart på lørdag. Da skal representantskapet i Viken Arbeiderparti stemme over saken. Det er forventet at de vil stemme ja til samarbeidsutvalgets innstilling.

Den endelige avgjørelsen om Vikens framtid skal tas i fylkestinget 24. februar.