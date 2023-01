Lokalmiljøet i sorg: – Det føles helt meningsløst

– Vi er et bitte lite samfunn. Kirken har holdt åpent og det er mange som har behov for å søke trøst. Det er tragisk, veldig tragisk, sier Kari Tønsaker Martinsen.

Innbyggerne NRK treffer i Spydeberg er preget.

Natt til søndag rykket politi, ambulanse og legebil ut etter et nødanrop fra en privatbolig. På stedet ble to 16 år gamle jenter funnet døde.

En tredje tenåringsjente ble sendt til sykehus for behandling etter mistanke over overdose.

Kari Tønsaker Martinsen forteller at hendelsene i helgen har gjort sterkt inntrykk på henne. Foto: Lars Håkon Pedersen/NRK

Hendelsen har gjort inntrykk på innbyggerne den lille bygda i Indre Østfold kommune.

– Når det er to tvillinger, et tvillingpar, det er forferdelig. Jeg har selv mistet et barn. Å oppleve det er jo forferdelig. Klart at det er fryktelig, sier Martinsen.

– Meningsløst

De to døde jentene var tvillingsøstre og hjemmehørende i distriktet.

– Det går vel litt innpå de fleste vil jeg tro. Det blir sånn man snakker om. Etter det første sjokket ble det til at man ringte hverandre og hørte om andre hadde hørt noe, forteller Carine Bruun Lund.

Det er små forhold i bygda. Drøyt 6000 personer er bosatt i den tidligere kommunen.

– Det gjør helt klart inntrykk. Det føles helt meningsløst, sier Lund.

To 16-åringer ble funnet døde i en bolig i Spydeberg natt til søndag. Politiet mistenker at de døde etter overdose. Foto: Freddie Larsen

Ble meldt savnet

Bufetat bekreftet søndag at de to jentene hadde tiltak gjennom barnevernet.

Mandag opplyser politiet til NRK at tvillingsøstrene ble meldt savnet fra en institusjon før de ble funnet døde.

– Jeg kan bekrefte at de har tilhørighet til en institusjon i distriktet. De var meldt savnet fra denne i relativt kort tid i forveien av saken som oppsto i Spydeberg, sier Olav Unnestad.

Unnestad er politistasjonssjef ved Indre Østfold politistasjon.

– Vi får en rekke slike meldinger gjennom et år, og vi knytter selvsagt bekymring til alle slike meldinger, sier Unnestad.

Politiet: – Utfordringer med narkotika

Politiet mistenker at de to tenåringsjentene døde etter en overdose. Av hensyn til etterforskningen vil de ikke kommentere hva jentene kan ha fått i seg.

Politistasjonssjef Olav Unnestad uttrykker medfølelse for de pårørende i saken. Foto: Lars Håkon Pedersen/NRK

– Vi opplever det som en dypt tragisk sak hvor tankene våre selvsagt går til de pårørende i saken, sier Unnestad.

Politiet i Indre Østfold har narkotikabruk blant unge høyt oppe på prioriteringslista.

– Vi erkjenner at vi på lik linje med andre steder i Norge har utfordringer knyttet til bruk av narkotika blant unge. Kanskje særlig det at bruken av narkotika har blitt noe ufarliggjort blant unge, sier politistasjonssjefen.

Får spørsmål om narkotika

Drosjesjåfør Bjørn Søvik i Indre Østfold opplever ofte at kunder spør ham om han vet hvordan de kan skaffe narkotika.

– Det er lettere å få tak i narkotika enn en hund. Sånne spørsmål får vi stadig. Ikke hver dag og ikke hver uke, men en gang iblant. «Vet du om noen som har noe stoff?»

Søvik har kjørt drosje i seks år og mener slike spørsmål har blitt mer og mer vanlig.

Bjørn Søvik har kjørt drosje i seks år. Han får stadig spørsmål om han vet hvordan kunder kan få tak i narkotika. Foto: Lard Håkon Pedersen/NRK

Han har tenkt mye på hendelsen fra helgen.

– Det er forferdelig både for jentene og de etterlatte.

En mann i 20-årene ble mandag varetektsfengslet i fire uker. Han er siktet for uaktsomt drap, men nekter straffskyld.

En annen ung mann er siktet for salg av narkotika.