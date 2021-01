Her må skiløperne snu for å unngå korona-smell

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er kjipt at vi ikke kan gå inn der. Man blir ikke smitta om man ikke møter noen, sier Tuva Fjell.

Tuva Fjell får ikke gått hele lysløypa siden det innebærer en passering til Sverige. Norske myndigheter gir ikke skiløpere dispensasjon. Foto: Tomas Berger / NRK

17-åringen legger ofte treningen til skianlegget som er bygget opp i utkanten av Ørje i Viken. Men som så mange andre steder, rammer koronarestriksjonene også her.

For midt i skiløypa er det satt opp en bom som markerer grensa mellom Norge og Sverige. Her kan ikke svenskene passere for å gå inn på stadionanlegget på norsk side, mens nordmennene ikke får bruke mesteparten av løypenettet siden det ligger i Sverige.

– Finnes ikke farlig

Akkurat nå er snøforholdene bedre enn på flere år, og mange vil bruke anlegget. Men de strenge restriksjonene for grensepasseringer setter begrensninger.

Svenske Fredrik Kristiansson synes det er firkantet.

– Man må tenke på hva som er farlig. Det finnes ikke farlig å gå på ski i skogen. Utendørs må man klemme noen om det skal gå galt. Det er det ingen som gjør når man går på ski, sier Kristiansson.

Fredrik Kristiansson forstår ikke at det kan være noen smitterisiko ved å gå på ski i skogen. Dermed sliter han også med å forstå hvorfor han ikke kan gå hele sløyfa. Foto: Tomas Berger / NRK

Gir ikke dispensasjon

Politiførstebetjent Stian Rasmushaugen i Øst politidistrikt bekrefter at det å krysse grensa i skiløypa er å regne som en grensepassering. Skiløypa er ikke definert som en godkjent grenseovergang.

– De som går på ski må stoppe på norsk side og gå tilbake igjen. Passerer de grensa til Sverige, så blir det en innreise, sier Rasmushaugen.

Selv om systemet i stor grad baserer seg på tillit, så kan politiet gi bøter til folk som passerer grensa. Politiførstebetjenten sier det dukker opp en del problemstillinger i grenseområdene.

Og politiet kan ikke gi dispensasjon i skianlegget.

– Vi skjønner at konsekvensene for enkelte er uheldige og at det kan fremstå merkelig at det ikke er lov. Men det er slik regelverket er, sier han.

Hopper av maskinen på grensa

Nordmenn og svensker har samarbeidet i anlegget siden 2006. Svenske Thore Berglund og norske Nils Skogstad har truffet hverandre nesten daglig tidligere vintre. Men nå må de altså stå på hver sin side av bommen i skiløypa.

– Vi parkerer maskinen på grensa her, så går jeg ut og Hans tar over på norsk side. Det er litt synd, for jeg har bedre tid til å kjøre på begge sider, sier Berglund.

De to sier de respekterer regelverket.

– Men det er synd vi ikke får gått løypene over myrene på svensk side. Vi skulle også arrangert skirenn som går over hele løypa, men det får vi ikke til, sier Skogstad.