Denne sommaren har folk sendt inn sine bidrag til fine plassar å ta instabilete, etter at me i NRK ville lage ei uhøgtideleg kåring av dette. Me fekk inn utruleg mykje fint, og no har ein jury kåra sine to favorittar frå kvart fylke.

Tusen takk til alle som har bidratt.

Len deg tilbake, finn fram scrollefingeren – og kos deg!

TROMS OG FINNMARK

Segla Blåisvatnet

NORDLAND

Reinebringen Rødøyløva

TRØNDELAG

Leka Forest Domes

INNLANDET

Glittertind Fonnåsfjellet

OSLO OG VIKEN

Mørkgonga Fredriksten festning

VESTFOLD OG TELEMARK

Gjuhovd Rui

AGDER

Jettegryte på Eigerøy Tvedestrand

ROGALAND

Nesvåghålo Brufjellhålene

VESTLAND

Trolltunga Kannesteinen

MØRE OG ROMSDAL

Gunnarråså, Sæbø Rampestreken, Åndalsnes

Dette er juryen

Juryen har bestått av to proffe fotografar og to Instagram-influencerar, du kan lese meir om dei i saka under: