Heidi's Bier Bar i Oslo utvider både åpningstidene sine og gjør det mulig å betale med både amerikanske dollar og euro i baren.

Dette gjør de for å kunne ta imot soldatene på best mulig måte.

– Vi merka et trøkk i fjor da det kom et britisk skip. Da spurte mange om de kunne bruke britiske pund. Målet vårt er å gjøre gjesteopplevelsen så sømløs som mulig, så vi tenkte «why not?», sier Adrian Sneen i Rekom Group Oslo, som blant annet eier Heidi's.

Adrian Sneen, regionsjef for Oslo i Rekom group, som driver bl.a. Heidi's Bier Bar ved rådhuset. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Utestedet håper å lokke amerikanerne inn, og har sendt ansatte til Søndre Akershus kai for å dele ut reklame til soldater som kommer i land.

Bemanner opp

Det 333 meter lange og 78 meter høye krigsskipet seilte inn i Oslofjorden onsdag morgen.

Skipet skal ligge i Oslo i fire dager, og er et planlagt besøk. Med seg har det 4500 amerikanske soldater.

De amerikanske soldatene kommer i land på Søndre Akershus kai. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Sneen forteller at de vil bemanne opp de neste dagene, slik at de kan ta imot flest mulig. Ifølge han vil de gjøre det samme som de bruker på store festdager som 17. mai og 2. juledag – og ja, det innebærer også flere vektere.

Men de vil også kalle inn folk som kan lede soldatene til ølkranene.

– Det er gøy å være til stede, så vi kommer til å ha personale og folk i uniform nede på kaia for å ta imot og vise vei til oss.

Her kjem dei amerikanske soldatane i land Du trenger javascript for å se video.

Derfor er USS «Gerald R. Ford» i Oslo

Det amerikanske skipet skal ha flere øvelser med Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret, og Forsvarets spesialstyrker de neste dagene. Det skriver Forsvaret i en pressemelding.

De mener besøket gir dem ei unik mulighet til å videreutvikle samarbeidet med allierte i USA.

Jonny Karlsen i Forsvarets operative hovedkvarter sier at krigsskipet skal seile langs norskekysten, men de vil ikke si noe om detaljene rundt det.

– Vi kan ikke si hvor langt nord den skal, sier Karlsen.

Oppleve byen

Adrian Sneen forteller at Heidi's har en god historie med store skip som kommer inn til Oslo, og tror grunnen til det er at de ligger lett tilgjengelig.

Samtidig som han ønsker gjestene velkommen dit, så oppfordrer han de også til å besøke andre steder i Oslo.

– Vi gleder oss, og vi håper de bruker hele byen og ikke bare de klassiske turiststedene. For eksempel at de også drar til Grünerløkka, Majorstua og Grønland.

Men de tror likevel at mange er gira på en liten bytur eller to mens de er her.

– Vi forventer fullt hus hver dag, sier Sneen.