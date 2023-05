Kuttet 200 trailere med glass i året

Det er over 1500 kilometer fra glassfabrikken i byen Tczew i Polen til Hemnesberget utenfor Mo i Rana. Her på Helgelandskysten produserer bedriften Natre vinduer og dører til det norske markedet, med polske råvarer.

Fram til 2021 gikk det omtrent en lastebil med glass i døgnet hele den lange veien.

Inntil da hadde ikke tog vært et godt alternativ, men så kom transportselskapet Bring opp med en løsning som sikret bruk av bane nesten hele veien.

– Vi laget et opplegg der det kjøres lastebil fra fabrikken i Polen til fergeleiet mot Sverige, så kjøres det med tog fra Trelleborg, inn i Norge gjennom Østfold og helt fram til Mo, og så med bil det siste stykket, sier John Asak i Bring

Produksjonsleder Thomas Lie på Natre vindusfabrikk liker at glasset kommer med tog i stedet for lastebil hele veien fra Polen. Foto: Thomas Sætveit Jensen / TV Klipp

Thomas Lie er produksjonsleder på vindusfabrikken Natre i Hemnes.

– Vi gikk over til tog fordi det er mer miljøvennlig, og det er også sikrere. På den måten får vi mange trailere vekk fra veiene, sier han.

Overgangen til tog betyr at det går rundt 200 færre lastebiler hele den lange veien hvert år. Bring har beregnet at det sparer 800 kilo CO₂-utslipp for hver konteiner som sendes med tog i stedet for lastebil.

Det vil si at det er seks ganger mindre utslipp på bane i forhold til veitransport.

Landeveien var heller ikke den beste måten å frakte glass på. Lastebilene måtte over fjellet, og det har blitt mindre svinn etter at varene begynte å gå på skinner.

En vognlast med glass fra Polen kommer daglig til Mo i Rana med tog. Det kan konkurrere med veitransport og er sikrere på flere måter, mener Natre. Foto: Thomas Sætveit Jensen / TV Klipp

Flere går i samme spor

Vindusprodusenten er i godt selskap. IKEA og Ringnes er blant bedriftene som i høy grad bruker tog til å frakte sine varer, og flere etterspør godsløsninger på skinner.

– Togbruken har vært økende, og nå frakter vi 70–80 prosent av varene med tog fra våre sentrallagre i Sverige. Det utgjør 11-12.000 jernbanevogner i året, sier leder for kundelogistikk i IKEA, Teodor Bäckström.

Ikea er en av de store aktørene på toggods, og frakter store varepartier fra lagre i Sverige. Nå skal de bygge et nytt, stort lager i Vestby. Foto: NTB

Han sier at de jobber kontinuerlig med å se etter bærekraftige transportløsninger.

– Klimaavtrykket på jernbane er mindre enn når varene transporteres på vei, sier han.

Mengden jernbanegods inn og ut av landet økte i fjor med 16 prosent, ifølge CargoNet. Nå går det også tre ganger så mange godstog mellom Oslo og Sverige som for et par år siden.

Det som øker mest er stykkgods, det vil si alle mulige slags varer nordmenn bestiller fra utlandet.

Konkurrerer på pris

– Tog har hatt rykte på seg for å være tungvint og for tregt, sier kommersiell direktør Carl Fredrik Karlsen i det Vy-eide godsselskapet CargoNet.

Det er få muligheter til å kjøre tog fra dør til dør, slik man kan med lastebiler. Men på de litt lengre distansene er toget et godt alternativ.

– Særlig på transporter på 30–40 mil eller mer, kan toget være gunstig. Det vil ofte gjelde bedrifter som henter råvarer fra Europa.

For Natre i Hemnes spilte naturligvis også prisen en rolle.

Omtrent hver dag kommer det et godstog med en vogn full av glass til Natre på Helgelandskysten. Her med et av Cargonets nye hybridlokomotiver. Foto: Thomas Sætveit Jensen / TV Klipp

– Vi valgte tog da vi fikk et tilbud fra Bring som var konkurransedyktig økonomisk, sier Kjetil Gjerland, som er ansvarlig for produksjon og logistikk ved Natre Vindusfabrikk.

De opplever også at toget har færre forsinkelser og ikke stanses så lett av dårlig vær, særlig om vinteren da det kan være krevende på fjellovergangene.

Men hvor mye er det plass til?

Selv om stadig flere bedrifter tenker på å gå over til frakt av godset på bane, er det ikke bare å pøse på.

Det er et politisk mål å flytte mer gods fra vei til bane og sjø, men flaskehalsene står i kø på trange spor for å øke enda mer med tog.

Det handler om at mye av jernbanen er enkeltsporet her i landet. Det gjelder det meste av hovedbanen inn i landet fra Europa, Østfoldbanen, men også Kongsvingerbanen.

Det betyr at godset må knive med persontogene om plassen.

Alnabruterminalen begynner å bli for liten til å ta av for økende godsmengder på tog. Flere godsaktører peker igjen på Vestby som aktuelt sted for enda en terminal. Foto: NTB

Så er det utfordringer med kapasiteten på godsterminalene. Varene som kommer til Norge, må lastes om for å kjøres videre med tog til ulike deler av landet.

Dette skjer i dag nesten utelukkende på Alnabruterminalen i Oslo, og kapasiteten her begynner å bli sprengt.

– Dersom vi skal øke mengden toggods, må det legges til rette for å laste om flere tog på Østlandet, sier Carl Fredrik Karlsen i CargoNet.

Ønsker terminal i Vestby

Flere av de store godsaktørene, som Posten/Bring, Ikea, Asko og CargoNet, har igjen løftet fram Vestby, sør for Oslo, som et egnet sted for en ekstra godsterminal for tog.

Dette alternativet ble lagt til side for flere år siden fordi det ble ansett for å være for dyrt. Men nå mener disse selskapene at det kan realiseres en togterminal her som er langt rimeligere.

Statssekretær Cecilie Knibe Kroglund hilser velkommen et intiativ for godsterminal i Vestby, men vil ikke betale for den. Foto: Kai Stokkeland

Samferdselsdepartementet skriver i et svar til NRK at det er behov for at forsterke Alnabruterminalens enda mer.

Men det er ingen noen planer om en Vestbyterminal, skriver statssekretær Cecilie Knibe Kroglund.

– Det ikke er penger i budsjettene til en godsterminal i Vestby, men vi er positive til private aktørers initiativ til terminaler, svarer hun.