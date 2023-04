Stanset vogntog uten bremser: – Rett og slett en drapsmaskin

– Dette skjer heldigvis ikke daglig, men det er alarmerende at det er vogntog som kjører rundt uten å ha bremsene sine i orden, sier Øyvind Ivar Grotterød i Statens vegvesen.

Han er stasjonssjef ved Norges største grensestasjon på Svinesund. Her har de lagt inn en ekstra innsats mot vogntog med dårlige bremser den siste tiden.

Torsdag stoppet de et kjøretøy som var i sjokkerende dårlig stand.

Øyvind Grotterød i Statens vegvesen på Svinesund. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

– Hengeren på vogntoget hadde i praksis ikke bremser på noen av hjulene. Da overføres alle kreftene til trekkbilen, og det er den ikke beregnet for. Den mister kontrollen og blir rett og slett en drapsmaskin, sier Grotterød.

– Vogntoget var på vei til Vestlandet, og dit går veiene mildt sagt litt opp og ned. Når vogntoget på over 30 tonn knapt har bremser er det veldig alvorlig.

Ødelegger for bransjen

Myndighetenes krav til bremselengde i 80 km/t er 58 meter. Det polske vogntoget målte bremselengde på 673 meter i kontrollen. Over en halv kilometer mer enn kravet.

Kjøretøyet ble avskiltet på stedet og føreren anmeldt.

Øst politidistrikt opplyser at sjåføren fikk et forelegg på 20.000 kroner og mistet retten til å kjøre i tre måneder. Han har vedtatt forelegget.

Erik Graarud i NLF mener utenlandske vogntog med alvorlige mangler ødelegger for bransjen. Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

– Det ødelegger ryktet til bransjen. Jeg vil understreke at det stort sett er utenlandske vogntog som blir stanset på grensa med store mangler. Bare 8–10 prosent av vogntogene over Svinesund er norske, sier Erik Graarud i Norges Lastebileier-Forbund.

– Det verste er når det er mangler på bremser og sikring av last. Det er kjempefarlig, både for andre bilister og føreren selv.

Lekkasje av miljøfarlig olje

Grenseovergangen på Svinesund er den mest trafikkerte i landet. Rundt 2000 lastebiler passerer grenseovergangen hver dag.

Av disse blir et fåtall tatt ut til ekstraordinær kontroll. Grotterød anslår at det er snakk om 4–6 vogntog per ansatt per skift.

Dette vogntoget veide for mye og lekket store mengder skjærevæske. Denne oljen gjør veibanen glatt og farlig, i tillegg til at den er regnet som en miljøgift. Foto: Statens vegvesen

– Men antall vogntog over vekta vår er langt høyere. Vi prater med sjåføren og gjør en overfladisk sjekk. Når vi har mistanke om at noe er feil, blir de sjekket grundigere.

I løpet av et skift kan det passere mellom 100 og 150 vogntog som blir vurdert og ikke tatt ut til kontroll.

I tillegg til hengeren uten bremser, ble et annet polsk vogntog stoppet på grunn av altfor høy vekt. Her var det også en stor lekkasje av skjærevæske, som både er miljøfarlig og trafikkfarlig.

– Det er en type olje, og det vil vi ikke ha i veibanen. Det blir veldig, veldig glatt og trafikkfarlig.