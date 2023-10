Styret i Oslo Fremskrittsparti åpner nå for å inngå en samarbeidsavtale med Høyre og Venstre.

På et styremøte tirsdag kveld ble det vedtatt følgende:

– Godt grunnlag

«Oslo Frp mener det er et godt politisk grunnlag for å finne felles løsninger på ikke-sosialistisk side.

Vi tror på dialog og samarbeid og tror ikke det kommer noe godt ut av en konkurranse om hvem som snakker minst med hvem.»

Forhandlingsutvalget har fått fullmakt til å gå i samtaler med de andre borgerlige partene for å se om det er grunnlag for samarbeid.

– Oslo Frp er samstemt i at våre velgere forventer konkrete gjennomslag og samtaler i gjensidig respekt, heter det i uttalelsen.

Glad Lae Solberg

Byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg sier tirsdag kveld at han har respekt for at Frp hadde behov for en grundig intern diskusjon.

GOD STEMNING: Eirik Lae Solberg (H) og Hallstein Bjercke (V) da byrådsforhandlingene mellom de to partiene startet. Nå er de nærmere et avklart flertall i bystyret. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

– Jeg er glad for at Fremskrittspartiet ønsker samtaler om en politisk samarbeidsavtale og bidra til et politisk skifte med en ny kurs for Oslo slik velgerne har bedt om, sier Høyres Oslo-topp til NRK.

Han ser fram til starte forhandlinger med Frp og KrF om en avtale som sikrer alle de borgerlige partiene politiske gjennomslag.

Det er uklart når samtalene vil finne sted.

Spenning

Styremøtet i Oslo Frp ble fulgt med spenning av byrådsforhandlerne til Høyre og Venstre.

I snart halvannen uke har Høyre og Venstre forhandlet om hva slags politikk det nye byrådet skal føre.

Støtteparti eller ikke?

Ett viktig spørsmål har vært uavklart: Hvordan skal det nye mindretallsbyrådet få flertall for politikken sin?

Påtroppende byrådsleder Eirik Lae Solberg har vært klar. Han ønsker en samarbeidsavtale med Fremskrittspartiet og KrF.

KrF er innstilt på samarbeid. Men deres ene stemme i bystyret er ikke nok.

Frp har inntil i dag sagt nei til å være støtteparti og har heller villet være i opposisjon.

Styret i Oslo Frp fattet nemlig følgende vedtak en uke etter valget:

«Oslo Frp støtter ikke et byråd vi ikke selv er en del av.»

– Gir makt til MDG

Om Frp skulle endre strategi var derfor tema på møtet i fylkesstyret tirsdag.

Flere i partiet har ment vedtaket om å si nei til en samarbeidsavtale er uklokt.

UKLOKT: Christian Tybring-Gjedde er uenig i fylkesstyrets strategi Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Blant dem er Oslo Frps eneste stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde.

Hans råd er å inngå en bindende avtale som inneholder tydelige Frp-seiere og samtidig er klar på hva Frp ikke under noen omstendigheter vil akseptere.

– Hvis ikke gir vi i realiteten makt til MDG, som står lengst unna Frp i de fleste politiske saker, sier Tybring-Gjedde til NRK.