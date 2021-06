Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg vil gjerne rope et lite varsku og si at alle bør være forberedt på kø om man reiser ut av Norge og skal tilbake, sier beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet.

Fra fredag klokken 15 mykner regjeringen kraftig på innreiserestriksjonene.

Da vil alle som er fullvaksinert eller har vært koronasmittet det siste halvåret slippe karantene etter besøk i Sverige.

I en pressemelding skriver Politidirektoratet at de er sterkt bekymret for at de nye reglene betyr flere reisende og lange køer.

Vangen frykter kaos på grensen.

– Kontrollen ved innreise er omfattende, spørsmål knyttet til regelverket og karantenehotell tar mye tid og skaper forsinkelser for alle reisende, sier hun.

Fullvaksinerte i Norge Alle som er fullvaksinert i Norge, og folk som har hatt korona de siste seks månedene, slipper innreisekarantene fra fredag kl. 15. Disse må likevel ta en koronatest på grensen. Barn slipper karantenehotell når de reiser sammen med personer som er beskyttet. Beskyttede med én vaksinedose og barn under 18 år Denne gruppen må i innreisekarantene i eget hjem. De kan avslutte karantenen om de tester negativt tidligst tre døgn etter ankomst. Innreise fra «rødt» land i Europa Disse må være på karantenehotell frem til negativ koronatest tatt tidligst tre døgn etter innreise. Resten av karantenen kan gjennomføres i egen bolig. Alle innreisende fra land utenfor EØS/Schengen og Storbritannia må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell. Digital registrering Alle som passerer må fylle ut et digitalt innreiseskjema før de kommer til grensa. Dette kan tidligst fylles ut 72 timer før grensepasseringen. Innreise fra «gule» land Innreisende slipper opphold på karantenehotell, men må gjennomføre karantenen i eget hjem eller på et annet egnet karantenested med mindre de er vaksinert eller har hatt korona. Les mer om innreisekarantene

Bekymret for mannskapene

Stabssjef Pål Erik Teigen i Innlandet politidistrikt sier til NRK at han forventer «økt trøkk» i grensekontrollen fra fredag.

– Vi må sjekke alle som skal inn i Norge, så de som velger å trosse anbefalingene må bare forvente seg køer, sier han.

Stabssjef Pål Erik Teigen i Innlandet politidistrikt sier at politiet ikke har fått tid til å planlegge for økt trafikk. Foto: Anders Bakkerud Larsen

Ifølge Teigen har ikke politiet fått tid til å planlegge for økt trafikk og justere seg til nytt regelverk

– Vi er også bekymret for de mannskapene som står der. De er ikke flere enn de var i går, sier han.

Ved Charlottenbergs Shoppingcenter, noen kilometer fra Eidskog kommune i Innlandet, er sentersjef Claes Sjöholm spent på hvor mange nordmenn som kommer når de nye reglene trer i kraft.

– Vi har vel lært oss det siste året at vi skal passe oss for å ha forventninger. Men vi har så klart forhåpninger om at flere og flere nordmenn kan besøke oss.

– Vi er godt forberedt og vet nøyaktig hva vi skal gjøre for å håndtere eventuelt mange folk, legger han til.

Køer på fem-seks timer

Det er også forventet økt trafikk på norske flyplasser som følge av lettelsene.

Lufthavndirektør Stine Ramstad Westby i Avinor sier det er spesielt ved ankomst utland at grensekontrollen vil ta vesentlig lengre tid enn normalt.

Stine Ramstad Westby er lufthavndirektør i Avinor. Foto: Avinor

– Enkelte dager har vi hatt køer på opptil fem-seks timer, og uten større endringer i innreiserestriksjonene fra myndighetene forventer vi at denne situasjonen vedvarer og også kan forverres i tiden framover da flere skal ut og reise, sier hun i en pressemelding.

Reisende som kommer tilbake til Norge etter å ha vært i utlandet må huske å fylle ut det digitale innreiseskjemaet.

Med noen få unntak skal alle som passerer grensa også gjennom en koronatest.

– Vi regner med at det blir mer trafikk i morgen, sier Jostein Stø i Halden kommune.

Han er leder av testsenteret ved landets mest trafikkerte grenseovergang på Svinesund. Det ligger et steinkast fra der politiet og tollvesenet utfører grensekontrollen.

Svar på 15–30 minutter

Frem til nå de som har tatt hurtigtest på Svinesund blitt sendt videre før de har fått svaret på testen. Grunnen har vært at det ikke er plass til mange biler som venter på svar.

Jostein Stø, leder av testsenteret på Svinesund. Foto: Rainer Prang / NRK

Nå er imidlertid området utvidet. Så samtidig som trafikken over grensa er ventet å øke, må alle som er testet vente på prøvesvaret før de får dra videre.

Prøvesvaret kommer ifølge Stø i løpet av 15–30 minutter.

– Alle som blir henvist til test av politiet skal teste seg hos oss. Det er obligatorisk, sier Stø.

Varsler økt ventetid

Regjeringen presiserer at de fortsatt fraråder unødige reiser til utlandet.

Hvor mange fullvaksinerte som likevel kommer til å benytte anledningen til å reise til Sverige, er det foreløpig ingen som tør å spå.

Kjøpmenn i Sverige har begynt å fylle hyllene igjen. Foto: Ole Jørgen Lind

Stø er imidlertid forberedt på økt trafikk.

– Jeg forventer ikke kaos, for jeg tror vi har god kapasitet til å ta imot ganske mye mer enn vi har hatt til nå. Men hvis alle som har ventet på å få handle i Sverige skal gjøre det første helga, så kan det bli noe ventetid, for å si det forsiktig.