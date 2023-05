Follobanen er åpnet for trafikk

Begge løpene i Blixtunnelen på Follobanen er nå åpnet for trafikk.

Du må fortsatt regne med innstillinger, skriver Bane Nor på sine sider.

– Vi har nå gått gjennom det siste tunnelløpet, midlertidig tettet de lekkasjepunktene vi har funnet og utbedret mindre feil på strømkabelen, skriver Anne Kirkhusmo, presseansvarlig i Bane Nor.

Årsaken er at det har dryppet alkalisk vann fra taket og ned på strømkablene i tunnelen.

– Bane NOR valgte derfor å kontrollere hele anlegget grunnet risiko for ny nedrivning av strømkabel. Vi ønsket ikke at mandagens hendelse, der passasjerene ble sittende i flere timer, skulle gjenta seg, derfor ble Follobanen stengt torsdag ettermiddag, skriver Kirkhusmo.