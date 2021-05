Thomas Høvik er los og ledet gigantskipet trygt frem til Drammen havn. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

232 meter langt og 32 meter bredt er gigantskipet som kom til Drammen fredag morgen. Det gjør skipet til blant de aller største frakteskip for kjøretøy i hele verden. .

– Når vi skal inn med en så stor båt, har vi ikke veldig mye plass å spille på, sa Thomas Høvik før han gikk ombord i den store båten.

Han er statslos i Kystverket og hadde i oppgave å sørge for at «Morning lady» kom seg trygt inn til Drammen havn. En los går om bord på skip og gir råd til kapteinen når skipet skal ut og inn av norske farvann.

Midt på natta startet losen turen for å møte gigantskipet på havet. Se hva som skjedde. Du trenger javascript for å se video. Midt på natta startet losen turen for å møte gigantskipet på havet. Se hva som skjedde.

Kraftig tidevannsstrøm

Det var folkefest på brygga i Svelvik da skipet passerte. Foto: Azad Razaei / NRK

Svelviksundet, som frakteskipet passerte, er et smalt sund på bare 200 meter mellom indre og ytre del av Drammensfjorden, som nesten er stengt av Svelvik-morenen på tvers av fjorden. Det gjør at Svelvikstrømmen er blant Norges sterkeste. Over sundet går Norges raskeste fergerute. Når «Morning lady» kjørte gjennom kunne de flere hundre fremmøtte føle at en nesten kunne ta på skipet. Båten gikk ca åtte meter under vannoverflaten og hadde da en klaring til bunnen i sundet på ca. to meter.

Flere hundre personer hadde fredag morgen tatt turen til Svelvik for å se på giganten på nært hold.

– Jeg hadde ikke forventet at så mange kom for å se, sa los Thomas Høvik før han nok en gang trykket på tuten to ganger for å hilse på de som stod lengst ut mot Drammensfjorden.

Simulator

Thomas Høvik måtte gjennom flere timer med trening før «Morning Lady» skulle komme. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Aldri før har en større båt lagt til på Drammen havn og dermed heller ikke passert Svelviksundet. For losen så har besøket av «Morning lady», som er blant de aller største skipene av sitt slag i verden, ført til at han måtte trene litt ekstra. Det har han gjort i simulator.

Da båten kom inn fjorden så ble skipet møtt av to taubåter, som hadde som oppgave å få gigantskipet trygt gjennom Svelviksundet, og inn til kai i Drammen. Hver gang «Morning Lady» skal legge til kai så tar det ca en time. I Drammen ble skipet snudd helt rundt inne i Drammensfjorden før det kunne legges til kai.

– Jeg hadde kontroll og det gikk som planlagt. Det gikk som det skulle og vi hadde flaks igjen, sa los Thomas Høvik før han smilte bredt.

«Morning Lady» ble bygget i januar 2010, og eies av rederiet Wallenius Wilhelmsen. Skipet er 232 meter langt og 32 meter bredt. Det kan frakte hele 7800 biler. «Morning Lady» blir det største skipet som noen sinne har lagt til kai ved Drammen havn. 70 prosent av nybilene i Norge går via denne havnen.

Skip i trøbbel

Senest 4. mai i år fikk et 140 meter langt skip, City of Oslo, problemer med motoren etter at det losset 700 biler i Drammen. Flere redningsbåter og helikoptre måtte bistå før skipet fikk motorkraften tilbake etter rundt en time.

Ever Given blokkerte Suezkanalen i nesten en uke. Foto: Julianne Cona, Maersk Denver

I mars blokkerte skipet Ever Given hele Suezkanalen etter at det ble stående på tvers etter grunnstøting. Suez er havets motorvei mellom Europa og Asia og grunnstøtingen skapte store problemer for handel i hele verden. Fremdeles ligger Ever Given i Bittersjøen, som er en del av Suez, etter at Egypt krever penger for redningsaksjonen. Det har blitt spekulert i om prisen er på en milliard dollar. Da trafikken stoppet ble handel verdt 3,4 milliarder kroner forsinket per dag, skrev BBC.

Fra Sør Korea

Bilfrakteskipet Morning lady kan ta hele 7800 biler på en gang og kom fra Sør Korea. Skipet startet sin ferd mot Drammen via tre havner i Sør Korea. Så gikk ferden via Kina til Djibouti, Saudi Arabia, Suezkanalen, Egypt, Algerie, Portugal og så Drammen.

Når skipet forlater Drammen skal det videre til Sverige, Tyskland, Belgia og England før tilbaketuren til Sør Korea.

Det er 20 personer som går om bord i gigantskipet i Drammen havn. De fraktes inn i minibuss og kjører en og en bil ut igjen. «Morning lady» har 700 biler som skal leveres i Drammen og er en av flere frakteskip med biler som kommer denne uken. Vanligvis er rundt 2500 biler som kommer hver uke, men denne uken er årets travleste med 6500 biler.