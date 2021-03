Testrush på Svinesund: Frykter unødvendige turer til Sverige

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi har hatt en økning. Det er stadig noen som kommer innom og vil ha test og dokumentasjon på det, sier beredskapsleder i Halden kommune, André Aronsen.

De to siste ukene har flere tatt kontakt med det nasjonale testsenteret som ligger på grensen i Halden. De vil ha dokumentasjon på at de er koronafri, før de skal reise til Sverige.

Beredskapslederen forventer økende trafikk på landets største grenseovergang i påsken. Skjærtorsdag, 1. april, åpner nemlig svenskene grensene for nordmenn igjen.

FORVENTER ØKNING: Beredskapsleder i Halden kommune, André Aronsen sier at de forventer en økning i trafikken 1. april. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

– I utgangspunktet har jo vi tenkt at det vil gi et økt trykk. Samtidig så er det gjort endringer i innreisereglene med karantenehotell som antakelig vil dempe det noe. Men vi er fortsatt ganske spente på hvordan trafikken vil endre seg, sier Aronsen.

For å komme inn i Sverige fra Norge må man vise negativ koronatest.

Ber folk teste seg andre steder

Alle som vil ha test for å komme seg utenlands, får nei på Svinesund.

– Så har vi jo stor forståelse for at det er mange som har et behov for å reise til Sverige. Enten fordi de har eiendom der eller fordi de har familie og i lang tid kanskje ikke har fått sett dem. Men vi har strengt regelverk og håper at dette ikke skal bli et problem, sier han.

Aronsen ber folk som skal over grensen og ut av landet om å teste seg andre steder.

Regjeringen fraråder unødvendige reiser til utlandet. Fra i dag må alle nordmenn som tar unødvendige reiser til utlandet tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell.

Dette er reglene for innreise til Norge Ekspandér faktaboks Alle norske borgere som kommer hjem fra utlandet må teste seg ved innreise.

Fra midnatt 29. mars må personer som returnerer til Norge etter unødvendige utenlandsreiser tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell.

I utgangspunktet kan kun utlendinger som er bosatt i Norge reise inn i Norge nå. Dette gjelder også EØS-borgere.

Alle som skal inn i Norge må registrere seg digitalt. Det må være være mindre enn 72 timer til man reiser inn i landet når man registrerer seg.

Alle som reiser inn i Norge skal som hovedregel gå i karantene på karantenehotell i ti dager. Man kan tidligst gå ut av karantenen på dag sju, dersom man har testet negativt.

Arbeidstakere som kommer til Norge for å jobbe kan være unntatt plikten for karantenehotell. Dette er kun dersom arbeidsgiver kan stille et egnet oppholdssted til disposisjon. Dette må forhåndsgodkjennes.

Utenlandske reisende må vise negativ koronatest på grensen ved innreise til Norge. Denne skal være tatt i løpet av de siste 24 timene før innreise. Fra 1. april gjelder også dette for norske statsborgere utlendinger bosatt i Norge.

Det er en rekke unntak for innreise. Blant annet gjøres det unntak for personer med samfunnskritiske jobber som dagpendler til Norge og barn og elever som pendler til skole eller barnehage. Kilde: regjeringen.no

Politiet: – Folk prøver seg

Politiet er til stede på grensen døgnet rundt. De sjekker dokumentene til personene i hvert eneste kjøretøy som vil passere inn i Norge.

Politiførstebetjent Serbest Jahangir i Øst politidistrikt forteller at politiet forventer større trafikk i og etter påsken.

– Det er mange nordmenn som er i utlandet, utenlandske arbeidere som kommer til og fra og nå er det flere sesongarbeidere på vei. Det kan nok bli en del mer folk enn det har vært den siste tiden.

Politiførstebetjent Serbest Jahangir forteller at politiet er godt bemannet og klare for større trafikk på grensen. Foto: Rune Fredriksen/NRK

Nordmenn som har gode grunner til å reise utenlands kan slippe enkelte av innreiserestriksjonene som karantenehotell. Men politiet er ikke alltid enige med de reisende om hva som er en nødvendig reise.

– Det er alltid noen som prøver seg. Jeg snakket med en som mente han hadde så dårlig råd at han måtte til Sverige for å handle til familien, sier Jahangir.

Politiførstebetjenten varsler at det med de nye innreisereglene, vil bli lengre kø på grensen.

Liten tro på handlende nordmenn

På svenske side av grensen ved Svinesund, forventes det ikke noe storinnrykk av handleglade nordmenn i påsken.

– Sånn som det ligger an nå er det store konsekvenser for den enkelte å reise på en sånn tur. Vi tror at de aller fleste vil forholde seg til de reglene og bli hjemme i Norge, sier Ole Jørgen Lind.

Han er butikksjef på Maximat på Nordby shoppingsenter. Han haster ikke med å fylle opp hyllene igjen.

– For at vi skal begynne å fylle opp, må det være noe som gir oss tro på at det blir en handel i form av flere reiser. Flere vaksiner satt og vaksinepass er vel det som skal til.