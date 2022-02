13-åringer kontaktet på Instagram: Ble spurt om å «parre» seg med hest

– Det er ganske drøyt å målrettet henvende seg til en gruppe med jenter for å oppfordre til å gjøre sånt med dyr.

Det sier faren til en 13-åring som fikk ubehagelige meldinger på Instagram. NRK har valgt å anonymisere faren av hensyn til datteren.

Datteren er en del av et ridemiljø på Østlandet. Flere av hennes venninner fikk lignende meldinger. Personen i andre enden fremstod først som en jevnaldrende jente med hesteinteresse.

Men meldingene fikk raskt en annen tone.

Datteren (13) har blitt preget av meldingene i ettertid. Foto: Ingrid Mathilde Langvik / NRK

Personen tilbød seg å betale jentene for å delta i seksuell omgang med hester.

– Jeg ble helt sjokkert. Jeg kunne ikke forstå hvordan noe sånt kunne skje, at det finnes folk der ute som får seg til å skrive sånt, sier faren.

Datteren har blitt preget av hendelsen.

– Hun ble redd for at vedkommende visste hvem hun var eller hvem jentene på rideskolen var. Hun var redd for at noen skulle komme og ta henne hjemme.

NRK har sett flere chatlogger som er anmeldt til politiet. Her er et eksempel på meldinger unge jenter har fått:

M Mann: Om du ønsker kan du få parre med han :)

Han er veldig rolig og avslappet. Og veldig fin størrelse :) J Jente: Parre? M Mann: Ja J Jente: Hva menes med det? M Mann: At du kan få velge selv hvilke av hingstene du ville ønsket å parre med Jente: Åja J Jente: Parre, altså å ri eller?

Politiet ser alvorlig på slike saker

– Det er ikke slik at all aktivitet foregår på lukkede forum eller på nettsider det er vanskelig å komme inn på, sier politiadvokat Tone Strømsnes Olsen.

Hun har fagansvar for dyrevelferd i Økokrim.

Denne uken fortalte NRK at politiet avdekker flere og flere saker der personer har seksuell omgang med dyr. Mange av gjerningspersonene opererer på nettet.

Her deler de bilder og annet innhold med hverandre. Men de kontakter altså også intetanende mindreårige.

– Vi har mottatt tips, særlig av unge jenter, hvor de har blitt kontaktet med uskyldige meldinger, før det har gått over til at de blir spurt om å delta i seksuell omgang med dyr, sier Olsen.

Politiadvokat i Økokrim, Tone Strømsnes Olsen sier at de ser alvorlig på slike saker. Foto: Caroline Bergli Tolfsen / NRK

Politiet ser svært alvorlig på dette.

– Noen av meldingene er etterfulgt av seksualiserte bilder. Vi ber om at politiet blir kontaktet slik at vi kan følge det opp, sier Olsen.

I noen av meldingene blir jentene spurt om de vil være med på dette mot betaling:

M Mann: Er ganske godt betalt om ønskelig J Jente: Hva mener du? Mann: At du får betalt om ønskelig Mann: Jeg tjener mer en jeg klarer å bruke .. så pleier å gi tilbud om jenta ønsker M Mann: Ene fikk 50tusen på en kveld J Jente: Såpass M Mann: Ja :)

Fant aldri mistenkte

Faren til den unge jenta anmeldte saken. Meldingene venninnene fikk ble også meldt til politiet.

Men saken er nå henlagt.

Politiadvokat Adeleid Haugen i Øst politidistrikt sier at saken ble henlagt grunnet ukjent gjerningsmann.

– Vi fikk tak i IP-adresse og det som trengtes, men personen hadde sørget for å forbli ukjent. Vi prøvde å se etter nye brukere som ble opprettet på samme IP-adresse, men det skjedde aldri, forklarer Haugen.

Instagrambrukeren ble raskt slettet da jentene rapporterte kontoen.

Faren til den 13 år gamle jenta håper det skal komme tips som oppklarer saken.

– Det er forferdelig når slikt skjer med barna dine. Det gjør det ekstra vondt, sier han.