Flere koronasmittet etter fester i Hemsedal i påsken – ber folk teste seg

Det er så langt oppdaget sju smittetilfeller som kan spores tilbake til flere private ansamlinger og fester både utendørs og innendørs i påskehelga, opplyser kommunen lørdag.

Festdeltakerne er unge voksne, flesteparten i alderen 18–25 år, som kom til Hemsedal for å feste i påskeferien, ifølge ordfører Pål Rørby.

Smittesporingsarbeidet har vært krevende fordi de smittede sliter med å huske.

– De har utfordringer med å huske hvor de har vært, navnet på stedene de har vært eller navnene på personene de har vært med. Det er jo forståelig nok hvis du kommer fra en annen by og ikke er lokalkjent. Samtidig har det vært såpass mye alkohol i bildet, at det har vært til dels krevende å prøve å få hukommelsen til å spille på lag her, sier Rørby til NRK.

Mistanke om mutert virus

Festdeltakerne kommer fra kommuner på Østlandet og Vestlandet, blant andre Drammen, Askøy, Grimstad, Hol og Gol.

Det er mistanke om at noen er smittet med mutert virus, ifølge ordføreren. Kommunen venter på svar på testene.

Rørby sier de har vært forberedt på at det kunne bli en oppblussing av private fester denne påsken som følge av de strenge koronarestriksjonene i Oslo og Viken.

– Det er jo trist, men vi har vært forberedt på det. Vi varslet tidlig at det kunne bli en utfordring for oss når vi fikk disse stramme tiltakene, og det har det vist seg å bli, sier Rørby.

Skibakke og låve

Kriseledelsen i Hemsedal ber nå alle som har vært på disse festene om å teste seg omgående og holde seg i karantene til testresultat foreligger:

Lørdag 3. april i Hemsedal skisenter, i nedre del av «Blåparken/Tinden»: Dette var en uorganisert privat samling utendørs bestående av flere grupper på 8–10 personer, til sammen 50–60 personer. Flere smittede registrert, skriver kommunen.

Dette var en uorganisert privat samling utendørs bestående av flere grupper på 8–10 personer, til sammen 50–60 personer. Flere smittede registrert, skriver kommunen. Fredag 2. april var det låvefest i Hemsedal: Dette var en privat samling innendørs med minimum 20–30 personer. Her er det mulighet for smittede deltagere.

Kommunene i Hallingdal ønsket ikke de strenge tiltakene da de ble innført i mars, på grunn av lite smitte. Mandag blir det slutt på de strenge restriksjonene i 13 Viken-kommuner, blant dem Hallingdal-kommunene.

