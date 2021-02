Får 5 milliarder fra bompengeforliket – slipper å senke bompengene

– Dette provoserer meg skikkelig. Det er et brudd på forutsetningene i forliket, sier Bård Hoksrud (Frp).

Han er transportpolitisk talsmann i Fremskrittspartiet. Frp hadde samferdselsministeren da bompengeforliket ble inngått.

– Det er gode nyheter for Oslo om vi nå får denne avtalen på plass uten å måtte kutte i bompengene, sier Oslos miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG).

FORNØYD: Lan Marie Berg (MDG) er glad for mer penger til blant annet Fornebubanen uten å måtte senke bompengene. Foto: Terje Pedersen / NTB

Ikke offentlig

Forhandlingene har pågått på administrativt nivå. Avtalen er ikke offentlig. NRK har fått tilgang til det endelige utkastet.

Det sikrer 5 milliarder kroner til Oslo og tidligere Akershus, først og fremst til kollektivtrafikk.

Avtalepartnere er Viken fylkeskommune, kommunene Oslo, Bærum, Lillestrøm og Nordre Follo, og staten. Der må avtalen godkjennes politisk.

Valgkamp om bompenger

For å forstå konflikten må vi skru tiden halvannet år tilbake. Kommunevalgkampen raste. Bompenger var heteste stridstema.

Bompengesaken var så betent at det daværende regjeringssamarbeidet mellom Høyre, Venstre, KrF og Frp knaket i sammenføyningene.

Statsminister Erna Solberg (H) måtte til slutt stille ultimatum. De fire partiene kom til enighet om bompenger en sen fredag kveld få uker før valget.

Oslo takket nei

For Oslo og Akershus innebar avtalen mellom fem og 6 milliarder kroner over ti år.

Halvparten skulle brukes på bedre kollektivtrafikk.

Halvparten skulle gå til å redusere belastningen av bompenger.

Å gjøre det billigere å kjøre bil var ikke aktuelt for byrådet i Oslo med byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og Lan Marie Berg i spissen.

Å oppmuntre til flere biler på veien var uforenlig med Oslos klimamål, mente byrådet.

De takket nei til milliardene til sterke protester fra de borgerlige partiene.

Nye forhandlinger

Der sto saken inntil i fjor høst. Da møttes partene igjen til forhandlinger.

I mellomtiden hadde forhandlingene om Oslopakke 3 brutt sammen. Grunnen var at partene aldri greide å bli enige om E18.

Bruddet gjorde at det planlagte bompengehoppet ved årsskiftet ble avblåst.

Og nettopp det at de ikke har benyttet handlingsrommet til å skru opp prisen, er grunnen til at partene ikke lenger føler seg forpliktet til å sette dem ned.

Det oppgir flere kilder tett på forhandlingene til NRK.

Den nye bompengeavtalen Ekspandér faktaboks NRK har fått tilgang til sisteutkastet til bompengeavtale mellom staten, Viken, Oslo, Bærum, Lillestrøm og Nordre Follo.

Avtalen sikrer 5,22 milliarder 2021-kroner fra staten til Oslo-området over ni år (2021-2029)

Halvparten går til følgende kolleltivprosjekter: Fornebubanen, nytt signalanlegg for T-banen, nytt signalanlegg.

Den andre halvparten går til å delfinansiere underdekningen i Oslopakke 3 som følge av at bompengene ikke er skrudd opp så mye som handlingsrommet tillater.

Avtalen sikrer også om lag 50 millioner kroner i året til reduserte kollektivtakster.

Avtalen skulle egentlig ha strukket seg over ti år. Fordi partene ikke har vært enige, ble ikke pengene for 2020 utbetalt.

Dermed går Oslo-området glipp av over en halv milliard kroner.

Ber Hareide rydde opp

Det er en altfor kreativ tolkning av bompengeforliket, mener Frp.

– Hele hensikten med bompengeforliket var at man skulle bruke pengene til å redusere bompengebelastningen for vanlige bilister, sier Bård Hoksrud.

– Derfor er dette skikkelig provoserende. Jeg forventer at regjeringen og Hareide rydder opp i dette når saken kommer på deres bord, sier han.

PROVOSERT: Transportpolitisk talsmann i Frp, Bård Hoksrud. Foto: Nils Skumsvoll / NRK

Vil ikke kommentere

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sier at han er kjent med avtalen, men vil ennå ikke kommentere innholdet.

Han skriver i en e-post til NRK at han er glad for at partene i Oslo og Viken ønsker en avtale.

– Vi er kjent med at partene ser ut til å ha kommet til enighet om et avtaleutkast. Det er ikke naturlig at departementet kommenterer innholdet på nåværende tidspunkt, skriver Hareide.

Forsvarer tolkningen

Høyres samferdselspolitiske talsperson i Oslo, Nicolai Øyen Langfeldt, forsvarer avtalen. Høyre satt sammen med Frp i regjeringen da forliket ble inngått.

– Det sier seg selv at når staten sier at her har vi 5 milliarder kroner til å finansiere prosjekter man ønsker seg, så takker man ja. Dette er en jubeldag, sier han.

FORSVARER AVTALEN: Samferdselspolitisk talsperson for Høyre i Oslo bystyre, Nicolai Øyen Langfeldt. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Øyen Langfeldt erkjenner at det ikke blir mindre bompenger for vanlige bilister nå. Han mener likevel at pengene fra staten gjør behovet for å øke takstene ved neste korsvei mindre.

Han antyder også at fritaket for bompenger for elektriske varebiler fra nyttår kan tolkes innenfor avtalen. Det samme kan et planlagt fritak for biogassbiler.

Alle bilister til gode

Det er Bård Hoksrud dundrende uenig i.

– Disse pengene skulle komme alle bilistene til gode. De som kjører bensin og diesel er de som har fått den største belastningen. Det er mange der som ikke har råd til å kjøpe seg elbil, sier han.