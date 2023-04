Etterforsker mistenkelig dødsfall i Lørenskog

Det bekrefter operasjonssentralen i Øst politidistrikt til NRK.

Politiet er svært sparsommelige med opplysninger, men bekrefter at de har gjort funn av en død kvinne i en bolig i Lørenskog.

Innsatsleder Ivar Myrbø i Øst politidistrikt. Foto: Håkon Benjaminsen / NRK

– Vi er på stedet og har gjort funn av en død person. Det er ikke avklart om det er snakk om noe kriminelt, sier innsatsleder Ivar Myrbø i Øst politidistrikt til NRK.

– Anser dere dødsfallet som mistenkelig?

– Per nå anser vi dette som et mistenkelig dødsfall og derfor bruker vi krimteknikere for å finne ut hva som har skjedd, sier Myrbø.

En død person ble torsdag funnet sentralt i Lørenskog. Politiet gjør undersøkelser i en boligblokk. Foto: Håkon Benjaminsen / NRK

Flere politipatruljer er på stedet. Kriminalteknikere jobber nå med undersøkelser i en boligblokk sentralt i Lørenskog

Politiet vil ikke si om personen ble funnet inne eller ute.

– Vi har iverksatt en del taktiske og tekniske undersøkelser, forteller Myrbø.

I en pressemelding torsdag kveld skriver politiet at de av hensyn til etterforskningen ikke kan å gi noen ytterligere opplysninger om saken på nåværende tidspunkt.

Politiet fikk melding om saken rundt klokka 13.30 torsdag ettermiddag.