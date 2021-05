Erlik Oslo-selger jubler: - Holdt på å hoppe i taket

– Når jeg fikk den nyheten i går måtte madamen holde meg fast i sofaen fordi jeg holdt på å hoppe i taket, sier Erlik Oslo-selger Sondre.

Onsdag kom nyheten om at hovedstaden tar et steg videre i gjenåpningen av byen. Beskjeden fra byrådet betyr at Erlik Oslo-selgerne kan komme tilbake på jobb.

Fra klokken ni torsdag morgen, var selgerne å se i bybildet igjen. – Det er deilig, jubler Sondre, som endelig er i gang med å selge magasiner igjen.

Gatesalget satt på pause

I mars måtte gatesalget stoppe opp da strenge koronatiltak ble innført i byen.

Det ble tredje gang selgerne har måtte stå uten særlig mulighet til arbeid og inntekt siden koronapandemiens start.

Sondre selger et magasin til en kunde i Karl Johans gate. Foto: Nadir Alam / NRK Foto: Nadir Alam / NRK

– De siste to månedene har vært helt jævlige. Ingenting å gjøre, alt var stille, sier Sondre.

– Det har vært veldig tøft. Skikkelig depressivt.

Betyr mye for selgerne

– Dem vi har vært i kontakt med har vært langt nede. Det har jeg sett med egne øyne.

Det sier Even Skyrud, som jobber som miljøarbeider og skribent i Erlik Oslo. Han er tydelig på hvorfor det er så viktig at selgerne kan komme tilbake på jobb.

Even Skyrud jobber som miljøarbeider og skribent for Erlik Oslo. Foto: Nadir Alam / NRK Foto: Nadir Alam / NRK

– Vi er jo der for at folk skal slippe å tjene penger på uverdig vis. Jeg har sett folk jeg aldri har sett tigge før, tigge. Folk har gått rundt og samlet flasker, sier han.

Skyrud sier at selv om det viktigste er at selgerne kan ha en verdig jobb å gå til, handler det om mer enn det.

– For mange er det også å ha noe å gå til, rett og slett. Å komme seg vekk fra ensomhet og dårlig miljøer. For mange av dem jeg snakket med i dag betyr det ekstremt mye.

– En god følelse ass

Sondre håper det blir gode salg fremover. For han betyr jobben som selger for Erlik Oslo veldig mye.

Sondre håper mange vil kjøpe Erlik Oslo fremover. Foto: Nadir Alam / NRK Foto: Nadir Alam / NRK

– God følelse ass, sier han.

– Det er jobben min, det er livet mitt.

Erlik Oslo er Norges første gatemagasin og ble lansert i 2005.

Siden da har magasinet blitt et talerør for sosialt utstøtte, fattige, rusmisbrukere og andre vanskeligstilte.