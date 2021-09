En person siktet for drap i Asker

En ung mann døde fredag ettermiddag, etter det som skal ha startet som en slåsskamp i Åros på Hurumlandet. I slåsskampen skal det ha blitt brukt en kniv.

Den døde mannen ble funnet ved Hurumveien ved 12.30-tiden fredag. En mann ble sett løpende fra stedet.

Politiet søker nå etter det de tror er gjerningspersonen, skriver de i en pressemelding. Leteaksjonen har pågått siden fredag, like etter at drapet skjedde.

Nå ber de mannen om å melde seg selv til politiet.

– Vi antar at denne personen vet at vi vil komme i kontakt med ham, sier Anne Alræk Solem, som er leder for drapsseksjonen i Oslo politiet, til NRK.

Vet ikke hvem den døde er

Politiet jobber også med å finne ut hvem den døde er. De pårørende er derfor ikke varslet. Fra før er det kjent at mannen er utenlands statsborger.

– Vi har en formening om hvem dette kan være, men vi har ikke fått bekreftet at de pårørende har fått foreløpig varsling om dette, sier Alræk Solem.

De ønsker også at publikum som kan vite noe om saken tar kontakt med politiet.