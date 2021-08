– Så langt har vi ingen kjent relasjon mellom gjerningsmannen og de to fornærmede, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo-politiet til NRK.

De to fornærmede er 17 og 18 år gamle, med utenlandsk etnisk bakgrunn. Begge ble alvorlig skadet, og tilstanden er fortsatt alvorlig mandag morgen.

Den pågrepne er en hvit mann i midten av 30-årene.

KONTROLL: Politiet pågrep én person nær åstedet søndag kveld. Her ligger mannen på bakken, omringet av politi. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Politiet undersøker om skytingen kan ha vært rasistisk motivert.

– Det er for tidlig å si, men det er naturlig å undersøke om det kan være en motivasjon, sier Guldbrandsen.

Dette er et av flere motiver som politiet undersøker.

Avisa Oslo har snakket med vitner som så en mann komme inn på t-banestoppet Godlia, øst i Oslo. Mannen skal deretter ha avfyrt tre skudd, ifølge vitnene. De beskriver full panikk inne i vognen.

Skutt på T-banen

Politiet fikk melding fra flere vitner klokken 20.15 søndag kveld. Det ble skutt inne i en vogn på Skøyenåsen T-banestasjon, øst i Oslo.

– Da vi kom fram ble det funnet en person som var skutt, og kort tid etter ble det funnet enda en person som var skutt, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt Sven Christian Lie til NRK.

Bevæpnet politi søkte i området. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Den pågrepne er en kjenning av politiet, og politiet sier pågripelsen skal ha skjedd uten dramatikk. Flere bevæpnede politifolk med hjelm pågrep mannen like før klokken 22.

– Vi har pågrepet en mann i nærheten av åstedet. Ut ifra opplysninger vi sitter på nå er dette gjerningsmannen, og han var alene om dette, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen.

Et våpen funnet

Politiet har jobbet videre på stedet gjennom natten, og det er fortsatt mye arbeid som gjenstår. Blant det som gjenstår er avhør av de involverte.

Politiet sier til Avisa Oslo mandag morgen at de har funnet et våpen.

Politiet vil ha tips fra vitner til skytingen.

Bevæpnet politi og helikopter

Skøyenåsen T-banestasjon er i bydel Østensjø i Oslo. Det var mye bevæpnet politi i området. To politihelikoptre deltok også i aksjonen.

Beboere i området NRK har snakket med så hendelsen fra en balkong. De beskriver at de hørte to skudd, og at folk løp fra T-baneområdet.

De så én person ligge på perrongen med skader, og at store politistyrker kom til stedet tungt bevæpnet.