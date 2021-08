Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det var godt, sier Sindre Ørebeck.

19-åringen var en av de siste som ble fullvaksinert i Sarpsborg i dag.

– Jeg gleder meg aller mest til å gå tilbake til en vanlig hverdag. Bare helt vanlige små ting, som å se flere folk på gata og ikke måtte bry seg så mye om å holde avstand og bruke munnbind.

Sindre Ørebeck (19) får siste vaksinedose av sykepleier Jan Torstein Engen. Foto: Caroline Bergli Tolfsen / NRK

Torsdag settes de siste sprøytene med dose to på voksne i Sarpsborg. Over 82 prosent av innbyggerne over 18 år er nå fullvaksinerte.

– Det er en milepæl. Jeg er så stolt, glad og veldig takknemlig for at sarpinger tar vaksinen. Vi ser at det har kjempestor virkning ved at vi ikke får de alvorligste sykdomstilfellene, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje (Ap).

Sarpsborg er nå ferdige med massevaksineringen. Dermed legges det store vaksinesenteret på Grålum ned.

De få som ikke har hatt mulighet til å møte til vaksinering, vil få tilbud på Helsehuset fremover.

Disse har vaksinert flest i Norge

Den lille rogalandskommunen Utsira har kommet lengst i vaksineringen. 88,5 prosent av de 186 innbyggerne over 18 år har fått to doser.

Ifølge FHIs vaksinekart er dette kommunene som har fullvaksinert størst andel av innbyggerne:

Utsira, Rogaland (88,5 prosent) Evje og Hornnes, Agder (86,6 prosent) Tynset, Innlandet (85,2 prosent) Rennebu, Trøndelag (85,1 prosent) Alvdal, Innlandet (84,6 prosent) Masfjorden, Vestland (84,4 prosent) Aukra, Møre og Romsdal (83,1 prosent) Storfjord, Troms og Finnmark (82,8 prosent) Sarpsborg, Viken (82,7 prosent) Levanger, Trøndelag (82,7 prosent)

Sarpsborg er med sine 57.794 innbyggere den eneste kommunen på lista med over 25.000 innbyggere.

Økende smitte blant uvaksinerte

Det er ikke helt tilfeldig at Sarpsborg ble raskt ferdig. Kommunen er en av åtte i landet hvor mer enn fem prosent av innbyggerne har vært smittet. Den høye smitten i området gjorde at de ble flyttet frem i vaksinekøen tidligere i år.

Nå er en ny smittebølge på vei. 114 personer er smittet de siste to ukene.

– Det er de som ikke er vaksinerte som i hovedsak blir smittet. Det er klart at det er høye tall, men det er mindre alvorlig nå fordi mange av innbyggerne er beskyttet, sier ordføreren.

Kommunen har totalt registrert 2.918 smittetilfeller siden pandemiens start.

Starter med 16- og 17-åringer fredag

Fredag starter kommunen å vaksinere 16- og 17-åringene i byen. Alle født 2004 og 2005 har fått tilbud om vaksine.

Sjef for vaksinesenteret Rebecca Skauge og helsesjef i Sarpsborg Øyvind W. Johansen er fornøyde med vaksinedekningen i kommunen. Foto: Caroline Bergli Tolfsen / NRK

– Vi har en del smitte blant yngre aldersgrupper og derfor er det viktig at de blir vaksinert så fort som mulig. Vi håper at flest mulig takker ja til dette tilbudet, sier helsesjef Øivind W. Johansen.

Kommunen forventer at denne gruppen vil være fullvaksinerte i løpet av oktober.