Gro Harlem Brundtland seilte inn i Oslo bystyre

– Ja, slik kan det gå. Da stiller jeg opp for Oslo Arbeiderparti, sier Gro Harlem Brundtland via sin pressekontakt Jon Mørland.

Den tidligere statsministeren og Ap-lederen får Aps 11. og siste mandat i bystyret.

Også Fabian Stang sto på sisteplass på valglista. Han var ordfører i Oslo i åtte år fra 2007 til 2015, men har vært ute av politikken de siste fire årene.

TILBAKE I POLITIKKEN: Fabian Stang Foto: Gunhild Hjermunrud / NRK

– Jeg har vært med på dette for å sørge for at vi skulle vinne valget. Og nå kommer regningen, sier Stang spøkefullt.

Han avviser at han skal være noen «sjuende far i huset».

– Jeg pleier å blande meg, og ikke bare pipe der oppe. Når jeg først er med, er jeg med.

Han planlegger å være et vanlig bystyremedlem, som kan gi noen råd til de litt ferskere.

Godkjenner Oslo-valget i dag

Torsdag ettermiddag møtes valgstyret i Oslo for å godkjenne valgresultatet i hovedstaden.

Hvor mange representanter hvert enkelt parti får i bystyret, har vært klart siden valgnatten.

Men først i dag er det klart hvilke personer som skal fylle de 59 plassene i bystyresalen.

Dette er det nye bystyret i Oslo 2023-2027 Ekspander/minimer faktaboks (Sortert etter oppslutning i valget) Høyre: Eirik Lae Solberg (f. 1971, bydel St. Hanshaugen)

Anne Lindboe (f. 1971, bydel Nordre Aker)

James Stove Lorentzen (f. 1957, bydel Vestre Aker)

Hassan Nawaz (f. 1998, bydel Vestre Aker)

Merete Agerbak-Jensen (f. 1967, bydel Gamle Oslo)

Mehmet Kaan Inan (f. 1997, bydel Nordstrand)

Hilde Helland (f. 1977, bydel Østensjø)

Ingeborg Tennes (f. 1990, bydel Grünerløkka)

Saliba Andreas Korkunc (f. 1987, bydel Vestre Aker)

Bjørgulv Vinje Borgundvaag (f. 1975, bydel Bjerke)

Fabian Stang (f. 1955, bydel Frogner)

Arve Juritzen (f. 1960, bydel Ullern)

Carl Oscar Pedersen (f. 1956, bydel Ullern)

Per Trygve Hoff (f. 1954, bydel Vestre Aker)

Elin Horn Galtung (f. 1945, bydel Ullern)

Grete Horntvedt (f. 1944, bydel Gamle Oslo)

Arina Aamir Sheikh (f. 2005, bydel Stovner)

Oscar Cristopher Huseby (f. 2000, bydel Vestre Aker)

Jenny Helene Syse (f. 2001, bydel St. Hanshaugen)

Thea Kristine Schjerven (f. 1978, bydel Nordstrand) Arbeiderpartiet: Raymond Johansen (f. 1961, bydel Grorud)

Rina Mariann Hansen (f. 1977, bydel St. Hanshaugen)

Eivor Evenrud (f. 1982, bydel Nordstrand)

Abdullah Alsabeehg (f. 1986, bydel S. Nordstrand)

Andreas Halse (f. 1977, bydel Gamle Oslo)

Jon Reidar Øyan (f. 1981, bydel Gamle Oslo)

Marthe Scharning Lund (f. 1976, bydel St. Hanshaugen)

Tamina Sheriffdeen Rauf (f. 1998, bydel Alna)

Shila Khayrollahzadeh (f. 2000, bydel Alna)

Henrik Dahl Jacobsen (f. 1997 bydel Frogner)

Gro Harlem Brundtland (f. 1939, bydel Frogner) Miljøpartiet De Grønne: Sirin Hellvin Stav (f.1988, bydel Sagene)

Arild Hermstad (f. 1966, bydel Østensjø)

Eivind Trædal (f. 1985, bydel Alna)

Juni Romero y. C. Berg-Nielsen (f. 2004, bydel Østensjø)

Rauand Ismail (f. 1999, bydel St. Hanshaugen)

Sigrid Z. Heiberg (f. 1988, bydel St. Hanshaugen) Sosialistisk Venstreparti: Sunniva Holmås Eidsvoll (f. 1983, bydel Grünerløkka)

Omar Samy Gamal (f. 1992, bydel Gamle Oslo)

Sarah Safavifard (f. 1998, bydel Gamle Oslo)

Attia Mehmood (f. 1975, bydel Alna)

Sulaksana Sivapatham (f. 1983, bydel Alna)

Ola Wolff Elvevold (f. 1988, bydel Grorud) Venstre: Hallstein Bjercke (f. 1977, bydel Østensjø)

Marit Kristine Vea (f. 1985, bydel Nordre Aker)

Haakon Peter Riekeles (f. 1986, bydel St. Hanshaugen)

Anna Dåsnes (f. 1998, bydel Sagene)

Tejn Rolland (f. 2003, bydel Sagene)

Eili Vigestad Berge (f. 1976, bydel Østensjø) Fremskrittspartiet: Lars Petter Solås (f. 1985, bydel Nordstrand)

Magnus Birkelund (f. 1987, bydel Frogner)

Julianne Ofstad (f. 1998, bydel Grünerløkka)

Ingeborg Bjørnevik (f. 1993, bydel Grünerløkka) Rødt: Sofia Rana (f. 1982, bydel Stovner)

Siavash Mobasheri (f. 1990, bydel Nordstrand)

Mari Rise Knutsen (f. 1975, bydel Grorud)

Jorunn Folkvord (f. 1973, bydel Gamle Oslo) Kristelig Folkeparti: Øyvind Håbrekke (f. 1969, bydel S. Nordstrand) Partiet Sentrum: Geir Lippestad (f. 1964, bydel Nordstrand)

Kryss og slengere

Det skjer etter at alle personstemmer er telt opp, såkalte kryss og slengere.

Kryss er når en velger har gitt en eller flere personer på valglista en ekstra stemme.

Slengere er når en velger har ført om en person man liker fra et annet parti på den lista som puttes i stemmeurnen.

Kommunestyret i Oslo Oslo har undefined plasser i kommunestyret. Plassene blir fordelt slik: Alle valgresultatene

Raymond flest «slengere»

Og den politikeren som har fått flest «slengere» fra andre partiers velgere er sittende byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Han fikk nesten 3500 slengere fra andre partier.

Raymond Johansen er kanskje ferdig som byrådsleder - men han er Oslos mest populære politiker, uavhengig av parti. Foto: Bård Nafstad / NRK

Ingen andre politikere er i nærheten av slike tall.

Han som trolig blir Oslos neste byrådsleder, Eirik Lae Solberg (H), fikk litt flere kryss fra egne velgere enn Raymond gjorde - men til gjengjeld bare 361 slengere fra andre partier.

Her er «slenger-toppen»:

Raymond Johansen (Ap), 3496 slengere Sirin Hellvik Stav (MDG), 711 slengere Eivor Evenrud (Ap), 708 slengere Sofia Rana (Rødt), 684 slengere Geir Lippestad (Partiet Sentrum), 683 slengere

Det er SV-velgerne som har gitt flest slengere - til sammen 6096.

Fra hele byen

Alle bydeler er representert i det nye bystyret.

Bjerke har kun én representant, ellers er det minst to representanter fra alle andre bydeler.

Men ikke alle bydeler er like godt representert i alle partier.

Grafikken viser hvilke bydeler politikerne er innvalgt fra. Prikkene er plassert tilfeldig internt i bydelene. Fargen på prikken viser hvilket parti de representerer.

For eksempel er alle representantene fra Vestre Aker og Ullern fra Høyre.

Og kun partiene på venstresida har representanter fra Grorud.

Med unntak av Høyre er det kun de grønne partiene Venstre og MDG som har representanter bosatt i bydel Østensjø.