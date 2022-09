En bil ruller inn på parkeringsplassen til gatekjøkkenet Prinsdal Grill en sen januarkveld i 2020.

Fire unge menn fra Mortensrud kommer ut av bilen og går inn på gatekjøkkenet.

På den andre siden av veien, i en annen bil, holder en 20-åring på å maskere seg.

Han har et ladd skytevåpen.

Klokken 23.50 skjer det.

På vei til bilen på parkeringsplassen blir de fire unge mennene møtt av 20-åringen.

– Morrapulere, roper han ifølge tingrettens dom.

Et dødelig skudd blir avfyrt.

Kulen treffer 21 år gamle Halil Kara i tinningen.

Statsadvokat Irlin Irgens beskrev drapet som en henrettelse.

Fire unge menn ble dømt for drap og medvirkning til drap.

Dette er en av flere pågående konflikter i Oslos underverden.

De «navnløse»

Før hadde gjengene i Oslo medlemmer fra forskjellige steder i byen. De hadde tydelige navn som A- og B-gjengen og Young Guns. Det har forandret seg.

Nå er det stedet man bor som avgjør hvilket kriminelt miljø man er en del av. Ofte starter det som kompisgjenger der noen er kriminelle.

Og de bruker postnummeret, eller deler av det, som et slags navn.

Disse postnumrene frontes i sosiale medier og i musikkvideoer.

Her vises det som ser ut som narkotika, penger og postnummeret til Mortensrud i en musikkvideo. Kreditering: Z4sta – Motorola. Regi: Monz El M. Video hentet fra YouTube. Du trenger javascript for å se video. Her vises det som ser ut som narkotika, penger og postnummeret til Mortensrud i en musikkvideo. Kreditering: Z4sta – Motorola. Regi: Monz El M. Video hentet fra YouTube.

Politiet har fulgt med på åtte slike konflikter i kriminelle miljøer øst og sør i Oslo.

Det har blitt til 41 hendelser som er alt fra drap til trusler de siste fem årene.

– Noen handler om hevn og noe handler om territoriale konflikter om narkotikasalg, sier John Roger Lund.

Han er politileder for bydelene i Groruddalen, Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand.

Politiet forteller også om en «bompengeordning» som rammer noen ungdommer. De må be om tillatelse for å reise inn i andre bydeler.

I England har slike lokale gjenger stått bak knivstikkinger, narkotikasalg og drap i flere år. Mediene der har kalt konfliktene for postnummer-krigene.

Mindre struktur, færre ledere og flere grupper

I de såkalte «postnummer-gjengene» i Oslo er det ofte en annen struktur enn i de mer etablerte gjengene.

Det mener Einar Haakaas som har skrevet boken «Advarsel: svenske tilstander i Norge».

Han er forfatter og har i mange år jobbet som journalist i Oslo.

Haakaas sier de sjeldent har én tydelig leder. Gjengstrukturen er flat. Det gjør det lettere for enkelte å løsrive seg fra gruppen.

– Det er litt som i arbeidslivet ellers; du får kontrakt på en jobb, og så forsvinner du når jobben er ferdig. Da får du en rekke «enkeltmannsforetak» som påtar seg oppdrag for kriminelle nettverk.

Haakaas mener disse «enkeltmannsforetakene» også lager sine egne små grupper.

Politiet kaller det for kriminelle nettverk, siden de har løse forbindelser og ikke en tradisjonell gjengstruktur.

Men det er ikke bare på gata konfliktene skjer. Elever fra forskjellige kriminelle nettverk kan havne på samme skole. Og da kan det oppstå konflikter.

– Vi kan oppleve at folk fra en bydel som begynner på en skole i en annen bydel, utøver territorial makt inne på en skole, sier John Roger Lund i oslopolitiet.

NRK har brukt både uavhengige, anonyme kilder og politiet for å kartlegge noen av konfliktene og miljøene.

Dette er postnummer-konfliktene i Oslo

Tilbake til drapet på Halil Kara i 2020.

Sommeren før skal det ha vært amper stemning mellom folk fra Holmlia og Mortensrud på Holmliafestivalen.

I tingretten fortalte både tiltalte og vitner om blikking på festivalen.

Sju måneder senere ble 21 år gamle Kara drept utenfor Prinsdal Grill.

Miljøet på Mortensrud har en langvarig konflikt med miljøet på Holmlia, skrev tingretten da dommen falt.

Mortensrud-miljøet, som bruker navnet 1281 eller 281, består av flere enn 50 personer. Det opplyser kilder til NRK.

Tidligere var Mortensrud og Holmlia samme gjeng som gikk under navnet Young Bloods. Men på grunn av interne konflikter og uenigheter ble gjengen delt opp.

To menn ble dømt til fem og et halvt års fengsel for grovt uaktsomt drap på Halil Kara.

Etter dette drapet skal 281 ha tatt hevn ved å blant annet banke opp, true og stjele narkotika fra personer i miljøet på Holmlia, forteller kilder til NRK.

Året etter ble folk på Mortensrud rystet av nok et drap.

20 år gamle Hamse Hashi Adan ble skutt og drept ved Lofsrud skole.

To brødre fra Bærum er etterlyst internasjonalt for drapet på Adan. Brødrene rømte til Kosovo og det er usikkert hvor brødrene befinner seg nå.

Politiet beslagla et skytevåpen fra en person iført en skuddsikker vest på et kjøpesenter på Mortensrud i fjor. Dette skjedde i etterkant av drapet på Adan. Siktede fortalte politiet at han gikk med skytevåpen for å beskytte seg selv. Foto: Politiet

NRKs kilder hevder begge drap skyldes samme konflikt og mener de etterlyste brødrene har koblinger til Holmlia.

De frykter også for at hevnaksjoner mot kriminelle fra Holmlia vil eskalere i fremtiden.

Men også i en annen del av byen, lenger vest, skytes det.

Tirsdag kveld 30. august i år.

Det er sensommer og folk sitter på uteserveringen til en bar i Torshovgata i Oslo.

De aner ikke hva som skal utspille seg bare noen meter fra dem.

Plutselig smeller det flere ganger.

Folk i en bil blir beskutt av andre fra en forbipasserende bil. Bar-gjestene rømmer inn på utestedet.

Politiet mener skytingen er et oppgjør i kriminelle miljøer.

Kilder NRK har snakket med mener det kriminelle miljøet 578 fra Tøyen står bak skytingen på Torshov.

Miljøet på Tøyen er lite og er på inntil 15 personer.

Når to-tre stykker er fengslet så ser vi helt klart at nettverket smuldrer litt opp. Tore Soldal, leder for enhet sentrum i oslopolitiet

Ifølge politilederen er de yngste i dette miljøet i ungdomsskolealder.

De er heller ikke godt organisert.

– De har ikke nødvendigvis én leder, men det kan være tre-fire stykker som er toneangivende, sier Soldal.

Noen dager etter skytingen på Torshov skytes det igjen fra en bil mot andre i en annen bil. Denne gangen på Sandaker.

NRKs kilder knytter disse hendelsene sammen.

De forteller at et kriminelt miljø fra Bjølsen har stjålet et større hasjparti fra en leilighet i Oslo sentrum. Denne hasjen skal ha tilhørt kriminelle fra 578-miljøet.

Og skytingene skal ha vært en direkte respons på tyveriet.

Foreløpig er en mann i 20-årene siktet og varetektsfengslet, men kun for skytingen på Sandaker. Begge skytinger er fortsatt under etterforskning av politiet.

Her blir ingen truffet av skuddene.

I en annen skyting på Trosterud blir det annet utfall.

Personene i 675-miljøet på Haugerud og Trosterud er i en konflikt med Furuset.

De selger våpen og narkotika, sier kilder til NRK.

Samme kilder mener at kriminelle fra Furuset sto bak skytingen på Trosterud i fjor sommer.

To unge menn blir skutt i et boligområde.

De blir funnet med skuddskader i oppgang til en boligblokk på Trosterud.

Skadene er alvorlige, men ikke livstruende.

Etter skytingen sa den ene i et anonymt avisintervju at de ble skutt fordi de var brune i huden.

Våre kilder mener denne skytingen skal ha handlet om en konflikt med 1051-miljøet fra Furuset.

Saken er ennå ikke oppklart og er under etterforskning. Politiet sier at har fått uvanlig få tips.

Furuset-grupperingen skal bestå av nesten 30 personer. De ønsker å selge narkotika på Trosterud og Haugerud, sier kilder til NRK.

Kildene mener også at de skal være i konflikt med Stovner. Der handler det også om at Furuset ønsker å ta over området for å selge narkotika.

Miljøet her består av minst 100 personer, sier våre kilder. Her foregår narkotikasalget hovedsakelig ved Stovner senter, som er et steinkast unna Stovner politistasjon. Her er det ett kriminelt miljø med flere løpegutter. De har ingen konflikter med andre miljøer nå, ifølge kildene til NRK. Samme kilder sier de selger hasj og kokain rundt Tveita senter.

Frisonen i sentrum

Det er ikke bare øst og sør i Oslo at narkotikasalget og konfliktene er synlige.

I Oslo sentrum og deler av Grønland skjer narkotikasalget i dagslys og til langt ut på natta.

Områdene på Grønland hvor narkotikasalget skjer kalles for «Gøtke» og «G-T». Mens sentrum kalles for «J-Town» og «City», forteller våre kilder.

Her utenfor Goethe-instituttet på Grønland selges det narkotika. Området blir kalt «Gøtke». Foto: Siv Johanne Seglem / NRK

Grønland og sentrum en slags frisone der «alle» kan komme for å selge narkotika. Man trenger ikke å være fra et spesifikt miljø.

– Vår oppfatning er at der er det mer fritt fram hvem som ønsker å selge, sier Tore Soldal, politileder i enhet sentrum.

Ifølge Soldal oppstår det stadig vekk konflikter når folk fra forskjellige kriminelle nettverk møter hverandre på Grønland eller i sentrum.

– Mye av voldskriminaliteten vi ser i de miljøene er i forbindelse med sånne konflikter.