Det var 21 år gamle Halil Kara som ble skutt og drept på parkeringsplassen utenfor Prinsdal Grill sent fredag kveld.

Politiinspektør Grete Metlid sier at politiet etter flere dager med omfattende etterforskning ennå ikke har fått et gjennombrudd i saken.

De jakter fortsatt en ukjent gjerningsmann og et ukjent drapsmotiv, men har tro på at de vil løse saken.

– Det er ingen ny utvikling i saken per nå, men jeg kan si at det er en sak det er fremdrift i og vi har fått viktig og god informasjon inn. Det gir resultater å være ute og jobbe, sier Metlid.

MINNES: Lørdag ble det tent lys der Kara ble skutt og drept. I samråd med familien gikk politiet i dag ut med navnet på den drepte. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

21-åringen bodde i nærheten av stedet hvor han og tre venner ble angrepet sent fredag kveld.

Kara døde av skuddskader og ble bekreftet omkommet på stedet. En kamerat ble stukket med kniv og sendt til Ullevål sykehus.

Av hensyn til den pågående etterforskningen ønsker ikke politiet å gi noen detaljer om våpnene som ble brukt eller om disse har blitt tatt i beslag.

– Noen vet hva som har skjedd

Obduksjonsrapporten er ferdig, og i samråd med offerets familie har politiet valgt å gå ut med navnet på avdøde.

Politiinspektør Metlid sier at de er forberedt på at dette kan bli en tidkrevende etterforskning.

Store ressurser har blitt satt inn i saken, og det jobbes med flere etterforskningsprosjekter samtidig.

– Det er en krevende sak når vi har dette utgangspunktet. Drapssaker krever både grundighet og kapasitet over tid, og det må vi ta høyde for. Også at det kan ta tid å få et gjennombrudd, sier Metlid til NRK.

Politiet ber de som sitter på informasjon om drapet om å ta kontakt med politiet.

– Det er personer der ute som vet hva som har skjedd, og de bør gi opplysninger til oss, sier politiinspektøren.

DRAPSETTERFORSKNING: Politiinspektør Grete Metlid i Oslo politidistrikt leder drapsetterforskningen. Foto: Terje Pedersen / Scanpix

– Målrettet

Vitner har fortalt politiet at drapsofferet og vennene ble angrepet av en ukjent gjerningsperson på parkeringsplassen utenfor kebabkiosken.

Først ble 21-åringen skutt i det politiet har beskrevet som en målrettet handling. Rett etter skuddet ble løsnet, oppsto det en slåsskamp mellom vennene og gjerningsmannen hvor en av vennene til drapsofferet stukket med kniv.

ANGREPET: Da nødetatene kom fram til åstedet ble 21-åringen funnet på bakken. Livet sto ikke til å redde. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Vitner har fortalt politiet at gjerningsmannen forsvant fra åstedet til fots, men de utelukker ikke at han senere kan ha benyttet seg av et kjøretøy i flukten.

– Det jobbes mye med opplysninger om bevegelsene, og det er stor aktivitet i etterforskningen, sier Metlid.

Hun ønsker ikke å si noe om hvorvidt den mistenkte personen har blitt filmet av noen overvåkingskameraer i området.

Jobbet på skole

Halil Kara var ansatt som ringevikar på Seterbråten barneskole i Oslo. Skolen har elever fra 1–7. trinn.

– Det er veldig trist at en av våre er drept. Det viktigste for oss nå er å ta vare på barna og de voksne nå, sier utdanningsdirektør Marte Gerhardsen til NRK.

NRK har vært i kontakt med rektor på skolen. Hun har ikke hatt anledning til å stille til intervju i dag. Rektoren følger opp ansatte ved skolen i samarbeid med et kriseteam fra utdanningsetaten.

– Kriseteamet skal blant annet veilede lærerne om hvordan de skal snakke med barna. Alle elevene har fått informasjon om det som skjedde i klasserommene sine, og de som ønsker det får tilbud om samtaler, sier Gerhardsen til NRK.

Lørdag samlet venner og familien seg på Søndre Nordstrand Muslimske senter. Venner NRK har snakket med sier at drapet fremstår som totalt uforklarlig.

– Han var en god venn og en utrolig god gutt, sier en venninne av 21-åringen til NRK.