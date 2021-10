I samråd med familien og bistandsadvokater går politiet ut med navn og bilde på mannen som ble skutt og drept på Mortensrud i Oslo.

Det var 20 år gamle Hamse Hashi Adan.

Politiet etterforsker saken for fullt med store ressurser. Foreløpig er ingen siktet og pågrepet for handlingen.

Hamse Hashi Adan ble skutt og drept på Mortensrud torsdag 7. oktober. Foto: Privat

Åpner skolen for lokalmiljøet

Skolen har fått hjelp fra kommunens kriseteam for å ta imot elevene på Lofsrud skole i dag. Den første delen av skoledagen settes av til å snakke om den tragiske hendelsen.

– Det er en fryktelig tragisk hendelse. Det er grusomt at det skjer med en så ung mann, og at det skjer på skolens område, sier rektor Trond Nilsen.

Så skal det være en minnemarkering for Adan, med taler og musikk. Senere kommer politiet for å snakke om hvordan de jobber, og for å berolige.

I ettermiddag er skolen åpen for elever, foreldre eller folk som bor i nærheten.

– Vi åpner opp og håper vi kan være der for lokalmiljøet i dag, sier Nilsen.

Trond Nilsen er rektor på Lofsrud skole. Mandag skal skolen ta imot alle som trenger å snakke om skytingen. Foto: Anders Fehn / NRK

Bistandsadvokat John Christian Elden sier familien føler det meningsløst at deres sønn ble skutt og drept.

– Familien er helt knust over tapet, og skjønner ikke hvorfor han ble skutt, sier Elden.

Det var barn på skolene

Det var elever på Lofsrud skole torsdag kveld fram til klokken ni. Noen kunne vært i området da skytingen skjedde.

På Mortensrud skole hadde skolefritidsordningen AKS overnatting.

– De elevene som var der sov da dette skjedde, og fikk ikke med seg hendelsen, sier rektor ved Mortensrud skole, Trond Herbert Johansen.

Denne hendelsen er spesielt alvorlig fordi det skytes i det offentlige rom, og i et område hvor det er mange unge mennesker, sier Grete Lien Metlid.

Hun er leder for etterforskning og etterretning i Oslo politidistrikt.

Politiet har jobbet på stedet gjennom helga og søkt etter gjerningspersonen med store styrker. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Politiet ber om tips

Drapsetterforskningen fortsetter for fullt, men fortsatt er ingen pågrepet i saken.

Politiet har søkt både på bakken og med helikopter etter gjerningspersonen. Det ble også søkt aktivt med hundepatruljer.

Nå ber de om tips fra publikum.

– Vi trenger nå at de som vet eller har sett noe kontakter politiet slik at vi kan finne ut av hva som har skjedd, sier Grete Lien Metlid.

Du kan tipse politiet ved å ringe 22 66 99 66.