Dømt til 13 års fengsel etter Prinsdal-drapet

Mannens forsvarer, Morten Furuholmen, sier til NRK at han nå har orientert sin klient om dommen.

Det var Nettavisen som først meldte om dommen.

Drapet skjedde i januar i fjor og saken var oppe for retten rett før sommeren. Nå er dommen klar og Oslo tingrett har sendt den ut til partene.

21 år gamle Halil Kara ble skutt og drept utenfor Prinsdal Grill i Prinsdal i Oslo 10. januar 2020. Foto: Privat

Fem menn har stått tiltalt blant annet for drap, medvirkning til drap og for etterfølgende bistand.

Aktor i saken, statsadvokat Iselin Irgens, ønsker ikke å kommentere dommen fordi hun er på ferie.

Den hovedtiltalte har tidligere forklart at han ville skremme en som som hadde plaget en god kamerat.

Nektet straffskyld

Alle nektet straffskyld for tiltalepostene knyttet til drapshandlingen da retten startet sin behandling av saken 25. mai.

Den ble tatt opp til doms tre uker senere – etter at statsadvokat Irlin Irgens hadde bedt dommerne se fullstendig bort fra hovedtiltaltes forklaring.

Statsadvokat Iselin Irgens er aktor i saken. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

Hun la ned påstand om at 21-åringen blir kjent skyldig i drap og dømmes til 14 års fengsel for drapet utenfor Prinsdal Grill rett før midnatt 10. januar i fjor.

Preg av henrettelse

Det dødelige skuddet traff Halil Kara i tinningen fra mindre enn 30 centimeters hold. Han ble erklært død i ambulansen kort tid etter at han falt livløs til bakken.

– Dette drapet bærer preg av å være en ren henrettelse, sa statsadvokaten da hun holdt sin prosedyre for retten.

21-åringen nekter straffskyld for drap og har anført at skuddet ble avfyrt som følge av uaktsomhet. Mannen hevder han ikke visste at våpenet han avfyrte, var ladd med skarp ammunisjon.

Han forklarte i retten at han ville bruke våpenet for å skremme bort Kara, slik at han kunne konfrontere en av Karas kamerater.

Dette er de tiltalte

Mann (21) Skytteren. Sa at han ikke visste at våpenet var ladd. Har i retten sagt at han bare skulle skremme Kara og vennene hans.

Mann (19) Satt med skytteren i bilen. Har forklart at han ikke visste hva som skulle skje. Fikk «sjokk» da skuddet gikk av.

Mann (22) Leverte våpenet til skytteren kort tid før drapet. Kommet frem i retten at han trodde skytteren trengte et våpen som sikkerhet.

Sjåførene To menn på 21 og 22 år. Kjørte skytteren til Göteborg dagen etter drapet. Er ikke tiltalt for drap, men for å ha hjulpet skytteren med å unndra seg straffeforfølging. Begge har sagt at de ikke visste noe om drapet.



Alle nekter

En av dem var til stede i bilen sammen med den hovedtiltalte før drapet fant sted, men var ikke til stede utenfor gatekjøkkenet og hadde ingen rolle i selve voldsutøvelsen.

Han hevdet i retten at han ikke var klar over hva som skulle skje, og ba om å bli frikjent for medvirkning til drap.

Mannen som var tiltalt for å ha brakt skytevåpenet til tiltalte, nektet for dette. Han knyttes imidlertid til drapet ved at en bil han skal ha kjørt, ble fanget opp av et privat overvåkingskamera kort tid før skuddet falt.

Irgens la ned påstand om 14 års fengsel også for denne mannen, mens den andre medvirkningstiltalte må dømmes til åtte års fengsel, ba hun.

De to unge mennene som hjalp hovedmannen å rømme landet dagen etter drapet, må dømmes til henholdsvis seks og ni måneders fengsel, ifølge statsadvokaten.