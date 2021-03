Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I løpet av det siste døgnet har fire personer testet positivt for koronaviruset i Hemsedal. To av dem er tilreisende, som ikke ville reise hjem da de positive prøvesvarene kom.

Det skriver Hallingdølen.

– Det er utfordrende når folk ikke følger anbefalingene, sier kommuneoverlege Camilla Underland til avisen.

Kommuneoverlege i Hemsedal, Camilla Underland, sier det er utfordrende at folk ikke følger anbefalingene. Foto: CAROLINE UTTI / NRK

Hastetiltak

Tirsdag ettermiddag ble det klart at det blir forbudt å ha flere enn fem gjester i Hemsedal i påsken. Forbudet gjelder både fastboende og hyttefolket fra midnatt natt til torsdag.

I tillegg må de som er i karantene, isolasjon, blir syke eller venter på testsvar, reise hjem.

Ordfører Pål Rørby i Hemsedal sier følgende til NRK:

– Vi har en veldig tydelig anbefaling fra overordnede myndigheter om ikke å ha besøk i det hele tatt. Videre har vi forskriftsfestet at det er forbudt å ha flere enn fem gjester.

Påbud

Regjeringen holder pressekonferanse tirsdag kveld klokken 18. De har varslet at det kan komme nasjonale innstramminger mot påsken.

– Er det nødvendig å innføre lokale regler nå?

– Godt spørsmål. Men ja, det er det. Ting endrer seg så raskt om dagen at vi må håndtere det vi må gjøre fra dag til dag, og ta de grepene som vi mener er riktig for lokalbefolkningen og tilreisende, svarer Rørby.

Pål Rørby, ordføreren i Hemsedal, sier det er nødvendig at kommunen nå innførte egne lokale tiltak. Foto: Asle Hella / NRK

Kommunestyret har tirsdag hatt avstemming via e-post. Da ble det forskriftsfestet at hvis man blir syk eller har reist på hytta før man har fått svar på test, så er det påbudt å reise hjem.

– Hvordan forholder dere dere til personene som nektet å reise hjem?

– Jeg har lite kjennskaper til detaljene i denne saken. For alt jeg vet kan de ha gode grunner til at de ikke kan eller vil reise. Men vi kan ikke ha det sånn at man er nærkontakt eller i karantene, har tatt en test og uten å vente på resultatet, reiser på fjellet. Da kan vi få et unødvendig stort problem her oppe, avslutter ordfører i Hemsedal, Pål Rørby.