Datteren var døden nær: Nå utvikler Ole-Martin et produkt han håper kan redde liv

– Hedda var 1,5 år. Hun kunne ikke forklare selv hvordan hun hadde det. Ingen klarte å forstå hvor syk hun var.

Selv om det snart har gått to år, er Ole-Martin Lundefaret fra Enebakk tydelig berørt når han snakker om den dramatiske hendelsen.

Det begynte med det foreldrene trodde var vanlig omgangssyke. Men da allmenntilstanden til datteren begynte å dale på dag tre, kom den dårlige magefølelsen.

– Vi dro på legevakten. Men fikk beskjed om å dra hjem igjen, se an situasjonen og kontakte fastlegen til uken. Hadde vi gjort det, hadde nok ikke Hedda levd i dag.

Ole-Martin blir fortsatt uvel når han tenker tilbake på dagene hvor Hedda var syk. Foto: Anders Fehn / NRK Foto: Anders Fehn / NRK

– Var i ferd med å dø

Heddas mamma, Petra Oppegaard, jobber i ambulansetjenesten. Hun var bestemt på at de burde dra tilbake til legevakten dagen etterpå. Her måtte de ifølge Ole-Martin nærmest krangle for å få datteren på sykehus.

Da hun omsider ble sendt til Ahus, ble en rekke leger koblet på.

– Da viktige prøveresultater kom etter nesten fem timer, innså de at hun var i ferd med å dø, sier Ole-Martin.

Hedda hadde akutt nyresvikt og var på vei til å utvikle sepsis, også kjent som blodforgiftning. En alvorlig og livstruende tilstand som krever rask behandling.

– Å bli kjørt i ambulanse i full utrykning vekk fra et av landets største sykehus, var en forferdelig opplevelse. Da skjønner du hvor sykt barnet ditt er.

Ville finne svar

Ambulanseturen gikk til Rikshospitalet, og Hedda overlevde.

Men opplevelsen av at datteren kunne være så syk uten at fagfolk fanget det raskt opp, satt en støkk i Ole-Martin.

Han dykket ned i forskningsartikler for å finne svar. Det ledet han til nederlandsk professor, som i over 30 år har jobbet med det som Ole-Martin ville vite mer om.

Sammen med professoren og flere internasjonale spesialister opprettet han firmaet Active Medical. Nå utvikler de et videomikroskop som de håper kan redde liv.

Hedda fikk til slutt behandlingen hun trengte, og er i dag en frisk og rask 3-åring. Foto: Anders Fehn / NRK Foto: Anders Fehn / NRK

Med det nye videomikroskopet vil man enkelt kunne måle de minste blodårene.

Og det er nettopp dette som kan bidra til å avdekke alvorlig sykdom raskere, forteller Ole-Martin.

– Bildene kommer opp på en PC som har et analyseprogram som bruker kunstig intelligens. Slik får man resultatet i sanntid og kan sette en diagnose tidligere.

Videomikroskopet legges under tungen, og levende bilder vises på en dataskjerm. Foto: Anders Fehn / NRK Foto: Anders Fehn / NRK

– Svært ønskelig

Pål Iden er lege og direktør for Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. Han sier at barn er annerledes enn voksne på mange måter.

– Barn er ikke modne rent biologisk. Og så har du dette med kommunikasjon. Barn kan ikke alltid fortelle om de har vondt i hodet eller er kvalme. Man er mye mer avhengig av å forstå, se dem fra utsiden og tolke dem på en annen måte.

Lege og direktør for Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten, Pål Iden. Foto: Nadir Alam / NRK Foto: Nadir Alam / NRK

Sykdom som sepsis er vanskelig å diagnostisere hos voksne, og enda vanskeligere hos barn, forteller han.

– Vi skal huske at veldig mange får feber og blir syke, men så er det da å skille ut disse enkelte som får et mer alvorlig forløp. Det er den store utfordringen.

Det viktigste er å lytte til foreldrenes historie og observere barnets allmenntilstand. Å få bedre metoder og produkter er også avgjørende, mener Iden.

– All forskning knyttet til det å avdekke alvorlig sykdom tidligere enn vi gjør i dag, er svært ønskelig.

På markedet om tre år

Nå skal prosjektet utvikles til et ferdig produkt. Det forteller forretningsutvikler Rolf. H. Sellesbakk i norske Inventas. Et av selskapene som Ole-Martin har samarbeidet med.

– En veldig viktig del når vi utvikler helserelaterte produkter, er å teste det på dem som faktisk skal ta det i bruk. Og på den måten ende opp med en best mulig versjon av produktet, sier Sellesbakk.

– Det er fantastisk motiverende å jobbe med et prosjekt som kan være med å redde liv, sier Rolf H. Sellesbakk i industridesignselskapet Inventas. Foto: Anders Fehn / NRK Foto: Anders Fehn / NRK

Ole-Martin, som selv har utdannelse innen industridesign, forteller at Inventas spilte en sentral rolle da de søkte om forskningsmidler fra EU.

Totalt har de fått 16 millioner kroner gjennom forskjellige partnere. Blant annet 5 millioner fra Norges forskningsråd.

Prosjektet som de er i gang med som følge av midlene har en varighet på 30 måneder.

– Så om tre år er videomikroskopet klart til å introduseres i helsevesenet, sier Ole-Martin.