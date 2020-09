Bruktbilsalget til værs under koronaen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er fint å ha muligheten til å ta bilen, hvis vi må reise i rushtiden, sier Thomas Oddsund.

Han og familien bodde i Oslo i ti år uten bil. Men da de flyttet til Bærum, og koronaen kom, måtte de tenke annerledes.

Thomas Oddsund kjøpte bruktbil for å blant annet unngå kollektivtransport. Foto: Bård Nafstad / NRK

– Vi utsatte jo kjøpet til det ble et faktisk behov, sier han.

Han er langt fra den eneste som har valgt bilen som fremkomstmiddel.

Kraftig økning

Ferske tall viser at vi kjøper bruktbiler som aldri før: For hele landet har salget økt 23 prosent siden i våres.

I Oslo, der byrådets politikk er å få færre til å bruke bil, økte salget med 51 prosent.

Salget av nye biler har gått noe ned, men det totale salget av personbiler har gått opp, viser tall NRK har fått fra Opplysningsrådet for Veitrafikken og NBF.

Årsaken er koronakrisen, tror Christian Lagaard, rådgiver i Norges Bilbransjeforbund (NBF).

Christian Lagaard, rådgiver i Norges Bilbransjeforbund (NBF). Foto: Bård Nafstad / NRK

– Nå er det jo sånn at myndighetene sier at vi ikke bør ta kollektivtransport hvis vi ikke absolutt må. Da tror vi også at det er en del som har valgt å kjøpe en bil som de skal bruke til pendling, og til å få hverdagen til å gå opp, sier Lagaard.

Han peker også på Norgesferie som en årsak til økningen.

– Folk har kanskje brukt feriepengene sine på å oppgradere bruktbilen sin for å reise på Norgesferie. Så ser de sikkert etter en trygg og god mulighet til å komme seg rundt, i en tid hvor vi ikke skal bruke kollektivtransport, sier han.

Bilsalget i Norge Ekspandér faktaboks Antall solgte personbiler i Norge: mai–juli 2020: 29.213 nye, 154.669 brukte, 183.882 totalt

mai–juli 2019: 37.647 nye, 127.623 brukte, 165.270 totalt

snitt for mai–juli 2015–2019: 38.450 nye, 125.309 brukte, 163.759 totalt Antall solgte personbiler i Oslo: mai–juli 2020: 3960 nye, 13.248 brukte, 17.208 totalt

mai–juli 2019: 5392 nye, 8783 brukte, 14.175 totalt

snitt for mai–juli 2015–2019: 4981 nye, 9275 brukte, 14.257 totalt (Kilder: Opplysningsrådet for veitrafikken, Norges Bilbransjeforbund)

Angrer ikke på kjøpet

Thomas pendler ofte til jobb i hovedstaden, og forstår at folk i byen ønsker å kjøre egen bil.

KRAFTIG ØKNING: Salget for bruktbiler har økt i hele landet. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Da vi bodde på Oppsal og tok T-banen derfra var det som sild i tønne. Og det er stadig flere folk som stiger på underveis. Da er det greit å få mer pusterom, som du får med bil, sier han.

Han kjøpte bil for bare et par uker siden, men angrer ikke på kjøpet.

– Jeg er strålende fornøyd, sier Thomas.