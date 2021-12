Politiet har siden natt til mandag 6. desember jobbet med å avklare forholdene rundt brannen som krevde fire menneskeliv på Berger i Svelvik.

– Det har vært jobbet med flere hypoteser, og etterforskningen har søkt å avklare alle disse, sier politiinspektør Odd Skei Kostveit.

Politiinspektør Odd Skei Kostveit i Sør-Øst politidistrikt forteller at teorien om hva som har skjedd, endret seg onsdag. Foto: Vilde Jagland / NRK

Det var i utgangspunktet ikke en teori at noe kriminelt hadde skjedd, men etterforskningen har gitt nye opplysninger. Funn på åstedet og den foreløpige obduksjonsrapporten gjør at de nå mistenker en annen dødsårsak enn brann.

Nå er familiefaren siktet for drap på kona og deres to barn, samt brannstiftelse. Politiets teori er at han også har tatt sitt eget liv.

– Saken har blitt etterforsket som en brann i utgangspunktet, med ulike teorier og hypoteser. Da ny informasjon kom i går, ble saken endret. Men jeg kan ikke gå inn på detaljer hverken fra åstedet eller rapporten.

– Hvor sikre er dere nå?

– Vi mener å ha et godt grunnlag for å si at de er drept. Så vil brannårsaken være mye mer komplisert. Det er vanskelig å finne brannårsak på et sånt åsted. Den jobben kommer til å ta tid.

Kriminalteknikere tok seg inn i huset tirsdag. Foto: Vilde Jagland / NRK

Siktede var brannkonstabel

Kostveit vil ikke gå inn på vitneforklaringer, men bekrefter at det ikke har gått noen brannalarm før naboene varslet om brannen.

– Var det ikke brannvarslere i huset?

– Det kan jeg ikke gå inn på konkret. Men det har ikke kommet noen varsling om brann fra selve huset, svarer Kostveit.

Den siktede familiefaren jobbet selv som brannkonstabel i Drammensregionens brannvesen.

– Denne tragiske saken har rammet et lite lokalsamfunn. Når etterforskningen nå også peker i retning av at en av de avdøde har stått for handlingen, rammer det pårørende, venner og kolleger ekstra hardt. Vi håper at vi på vei inn i julehøytiden kan opptre med respekt overfor de som nå går en tung tid i møte, sier politistasjonssjef ved Drammen politistasjon Øyvind Aas.

Brannen i det eldre trehuset ble meldt natt til mandag klokken 02.27. Foto: Tina Brock / NRK

– I sjokk

Drammensregionens brannvesen uttaler følgende i en pressemelding.

«Våre tanker går til de pårørende og lokalsamfunnet».

– Vi er i sjokk og sorg, og ber om forståelse for vår situasjon i øyeblikket. Vi trenger ro til å bearbeide denne tragedien, skriver Kristin Grydeland i en felles uttalelse.

– Vanskelig å ta inn over seg

Lederen for kriseteamet i Drammen, Susanne Kjær, sier det er en svært krevende situasjon, og det jobbes nå på tvers av virksomhetene i kommunen.

Lederen for kriseteamet i Drammen, Susanne Kjær, gjør nå det hun kan for å ta vare på pårørende og etterlatte. Foto: Christine Breivik Øen / NRK

– Dette er en tragedie, og alle er berørt. Vi har vært i kontakt med samtlige etterlatte. Alle har fått en oppfølging, og det vil de fortsette å få, svarer Susanne Kjær.

– Det har vært mye spekulasjon knyttet til brannen. Hva tenker du om at det har kommet en utvikling i saken?

– Jeg tror mange er opptatt av å vite mer og å kjenne til årsaken til brannen. Men når vi nå får høre den, blir det vanskelig å ta inn over seg. Men slik er det.

Oppfølgingsarbeidet fremover blir nå tidkrevende og krevende med et stort apparat i sving. Kjær er nå opptatt av at kriseteamet er til stede med menneskelig støtte og bistand til de pårørende.

– Det er en ekstra påkjenning for de etterlatte. Vi kan ikke forestille oss hvordan det er. Men vi kan bare tenke at det er helt forferdelig, svarer Kjær.

Selv om hun jobber profesjonelt og er vant med kriser, er hun likevel preget.

– Det finnes ingen kriser hvor vi som mennesker ikke blir berørte. Det kan jeg si. Det gjør noe med oss alle sammen, sier Kjær.

Politiet fortsetter etterforskningen, uavhengig av at siktede er død. De fortsetter med avhør og tekniske undersøkelser.