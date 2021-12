Brannen i det eldre trehuset på to etasjar vart meldt klokka 02.27. Huset ligg i Sandsvegen på Berger heilt sør i nye Drammen kommune.

– Situasjonen no er at brannvesenet driv med ettersløkking. Politiet jobbar med å varsle familien til dei fire som bur i huset. Personane er ikkje gjord greie for. Vi har prøvd å komme i kontakt med dei, men det har vi ikkje lykkast med, forteljar operasjonsleiar Jan Kristian Johnsrud, operasjonsleiar i Søraust politidistrikt til NRK klokka 06.30.

Ifølgje politiet i Søraust vart det meldt om flammar ut av vindauge i første etasje. Brannen var særs kraftig.

Dei første på staden var lokalt frivillig brannvesen. Innan brannfolk og røykdykkarar frå Drammen kom til, var det ikkje mogeleg å gå inn i huset.

– Det var ein kraftig brann som gjorde at røykdykkarar ikkje kunne ta seg inn i huset. Jobben vidare no er at vi må prøve å slå fast om det har vore personar inne i huset, seiar Jondsrud.

Foto: Hans-Kristian Rangnes / NRK

Kriseteam varsla

Dei næraste pårørande til bebuarane er varsla om brannen, og kriseteam i Drammen kommune er varsla, melder politiet klokka 5,15.