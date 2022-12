Den 22 år gamle bombedømte mannen er siktet for brudd på innreiseforbundet. Han ble utvist fra Norge i 2019.

Nå er han varetektsfengslet i fire uker. Det kommer frem i en kjennelse fra Søndre Østfold tingrett.

22-åringen ankom Norge over Svinesund med en buss fra Göteborg torsdag denne uken.

– Han ble pågrepet av Øst politidistrikt da han kom inn i landet. De var allerede varslet av meg om at han var på vei, sier mannens forsvarer Javeed Shah til NRK.

Samtykket ikke til fengsling

Lørdag ettermiddag sa Shah til NTB at hans klient ikke samtykket til fengslingen.

– Vi har bedt om at han blir løslatt, men hvis retten mener at vilkårene for fengsling er oppfylt, ber vi om at fengslingsperioden reduseres betraktelig, sa Shah.

Nettavisen omtalte pågripelsen først. De skriver at PST raskt ble varslet om pågripelsen som fant sted på Svinesund.

– PST kan bekrefte at opplysningene Nettavisen kommer med stemmer og at PST er varslet, sier kommunikasjonsrådgiver Eirik Veum til Nettavisen.

Dømt i 2018

Den unge russiske statsborgeren ble i september 2018 dømt til ti måneders betinget fengsel for å ha laget en hjemmelaget eksplosiv innretning.

Sprengladningen var en hjemmelaget bombe av lightergass og splinter fra et nettinggjerde tapet sammen i en pose.

I 2019 ble han utvist fra Norge, fordi Justis- og beredskapsdepartementet mente han var en fare for grunnleggende nasjonale interesser.

– Utsatt for tortur

Ifølge Nettavisen skal den bombedømte mannen nylig ha søkt asyl i Norge.

Shah sier til avisen at hans klient ikke hadde noe annet valg enn å komme til Norge.

– Min klient opplyser om at årsaken til at han har returnert til Norge er at han er blitt utsatt for umenneskelig behandling og tortur etter at han ble sendt tilbake til hjemlandet Russland.