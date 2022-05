Bilister kan spare tusener på at Fornebubanen blir skrinlagt

Mandag er skjebnedagen for Fornebubanen. I kveld avgjør Oslo Arbeiderparti og Oslo SV om de vil skrote prosjektet og stoppe byggingen.

Bakgrunnen er milliardsprekken som ble kjent 1. april. Prisen er nå oppe i 26,4 milliarder kroner for åtte kilometer T-bane mellom Fornebu i Bærum og Majorstua i Oslo.

Uten bane ingen avtale

Blir banen droppet, gjelder heller ikke avtalen om økte bompengetakster som staten, Oslo og Viken inngikk i slutten av april.

– Uten Fornebubane har vi ingen enighet om tilleggsavtale til Oslopakke 3, sier fylkesråd for finans i Viken, Edvin Søvik (Ap).

I avtalen ble politikerne ble enige om et bompengehopp på om lag 40 prosent i snitt. Pengene skal brukes til å finansiere kollektivtiltak i Stor-Oslo.

Mye av økningen går til å betale for Fornebubanen.

STASJONENE: Det er planlagt sju stasjoner på Fornebubanen i tillegg til Majorstua.

5000 kroner mer i året

Hvor mye mer hver enkelt bilist må ut med, kommer an på hva slags bil du kjører, hvor mange bommer du må gjennom og når på døgnet du kjører.

En diesel- eller bensinbilist som bor i gamle Akershus og jobber innenfor den opprinnelige bomringen i Oslo, må ut med rundt 5000 kroner mer i året.

Ekstraregningen for elbilister ligger i samme størrelsesorden.

– Nå er det opp til bystyret i Oslo og fylkestinget i Viken å godkjenne avtalen, sier leder for Oslopakke 3-sekretariatet, Terje Rognlien.

2016-avtalen gjelder

Han sier at dersom avtalen ikke blir godkjent, vil den gamle avtalen fra 2016 fortsatt gjelde.

Det betyr at bompengenivået vil være det samme som i dag i overskuelig framtid.

Rognlien legger til at et nei til avtalen i realiteten er ganske alvorlig, og ikke bare for Fornebubanen.

– Da risikerer man å rokke ved hele Oslopakke 3-samarbeidet, noe som kan få konsekvenser på sikt, sier han.

– Må kutte i satsinger

Det bekrefter Edvin Søvik. Han advarer sine partifeller i Oslo sterkt mot å skrote banen. Den er viktig for å få ned trafikk og utslipp og få til klimavennlig infrastruktur i begge fylker, sier han.

GÅR I MINUS: Det blir mindre penger til kollektivtrafikk selv om Fornebubanen blir droppet, ifølge fylkesråd for finans i Viken, Edvin Søvik. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Jeg kan ikke se for meg at vi kommer til å sette oss ned og forhandle om en ny Oslopakke 3 på veldig mange år dersom Oslo nå sier nei til avtalen.

– Det er alvorlig fordi det vil gi mindre inntekter for Oslopakke 3. Det gjør at man må kutte i viktige kollektivsatsinger og gang- og sykkelveisatsinger både i Oslo og i Viken, sier han.

Mer penger eller mindre penger?

På kort sikt ser det imidlertid ut som at det stikk motsatte er tilfelle.

Regnestykket er som følger:

De neste fire årene er prishoppet for bilistene beregnet å gi om lag 5 milliarder kroner i økte inntekter.

I samme periode er det lagt opp til å bruke rundt 6,3 milliarder kroner på Fornebubanen bare fra bompenger. Penger fra staten og grunneiere kommer i tillegg.

Selv med bomtakster på dagens nivå vil det å droppe banen frigjøre over en milliard kroner til andre ting, i hvert fall tilsynelatende.

– Isolert sett ser det slik ut nå, men da har man ikke tatt hensyn til de økte kostnadene til å tette igjen hullet på Fornebubane og stoppe arbeidene, sier Edvin Søvik.

KJEMPEHULL: I den gigantisk byggegropa skal det både bli plass til endestasjonen på Fornebu og ny base for T-banevogner. Foto: Bård Nafstad / NRK

Han kan også fortelle at Viken har gjort nye beregninger av hva som skjer de neste åtte årene hvis man dropper bompengeøkningen.

De viser 1,7 milliarder kroner i minus selv om man slipper å bruke penger på Fornebubanen.

– Det blir ikke mer penger til andre prosjekter dersom man stopper Fornebubanen nå. Det blir mindre, konkluderer Edvin Søvik.

Mer bompenger, mindre utslipp

I Oslo sa det tredje byrådspartiet, MDG, ja til både bane og mer bompenger sist mandag.

Gruppeleder Eivind Trædal sier til NRK at økte bompenger i seg selv vil ha en direkte positiv effekt på trafikk og klima i Oslo.

– Et foreløpig anslag viser at takstøkningene vil føre til 10 prosent reduksjon i biltrafikken og 8 prosent reduksjon av klimautslippene.

– Jeg kjenner ikke til noen investeringer vi kan gjøre som vil ha en så stor effekt på Oslos trafikk- og klimamål, sier Trædal.