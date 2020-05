Bil vipper på fjellskrent i Halden

Ulykken har skjedd i Tistedalen utenfor Halden sentrum. En bil har kjørt ned et gjerde og står på en fjellskrent og vipper ned mot Østfoldbanen som går like under.

– Opplysningene vi har, er at det muligens er slik at gassen på bilen har hengt seg opp. Det var ingen andre biler involvert i ulykken, sier operasjonsleder Atle Vesttorp i Øst politidistrikt til NRK.

Ifølge politiet skal ingen av de fire personene som var i bilen ha kommet til skade i ulykken. Østfoldbanen har imidlertid blitt stengt på grunn av faren for at bilen skal dette ned på sporet.

– Vi venter på en kranbil som skal løfte vekk bilen. Bane Nor skal komme til stedet og sikre jernbanelinja, sier Vesttorp.

Det har også vært en annen ulykke på samme sted. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Ulykken har ført til at flere skuelystne har tatt turen til ulykkesstedet. Ifølge politiet har også to andre biler kollidert på samme sted, etter å ha tittet på den første ulykken.

«Viktig å ha fokus på veien i stedet for å være nysgjerrig på bil som allerede er utenfor veien», skriver politiet på Twitter.

I den andre ulykken har én person blitt tatt med til legevakt for sjekk av antatt lettere skader.