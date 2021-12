– Kommunen må ta ansvar for dette synes jeg.

Den 15. oktober skulle Mahmudiyan kjøre en kunde i rullestol til en butikk på Gressvik i Fredrikstad. Taxisjåføren tenkte at det var lurt å komme så nærme døren som mulig.

– Jeg kjørte en kunde til apoteket og hjalp han ut av bilen. Etterpå skulle jeg bare rygge pent ut. Da traff jeg noe.

– Jeg gikk ut med en gang for å se, og trodde det kanskje bare var noe plastikk.

Det var motor.no som først omtalte saken.

Etter å ha sett nærmere på bakken, innså han at det var rester av en lyktestolpe. Kommunen hadde fjernet stolpen, uten å ta bort restene.

Slik så restene av lyktestolpen ut da Mahmudiyan rygget på dem på Gressvik torg. Foto: Kaveh Mahmudiyan

Dermed ble det skader på elbilen hans, som er av typen Mercedes EQC. Taxisjåføren trodde bare et plastdeksel var skadet, men det skulle vise seg å være mye verre.

– Det gikk en time, så ringte de fra verkstedet. De sa jeg måtte bytte batteriet og at det var brannfarlig å kjøre slik, forteller Mahmudiyan.

Han ble sjokkert da han fikk høre prisen. 378.000 kroner.

Mener kommunen må ta ansvar

Mahmudiyan er kritisk til at kommunen ikke hadde fjernet restene av lyktestolpen. Han mener de må ta ansvar.

– Vi meldte skaden til forsikring, og en takstmann fra forsikringsselskapet har sett bilen og godkjent at batteriet må byttes.

Batteriet i taxien til Mahmudiyan er kostbart å reparere. Foto: KAVEH MAHMUDIYAN

Naboer i området har sett flere biler som har kjørt på restene. Trond Olsen bor like ved og forteller at lyktestolpen er fikset nå.

– Jeg har sett fire-fem biler som har kjørt på den, men de fleste har bare kjørt videre. Heldigvis så fikset de stolpen i går.

Olsen peker også på kommunen.

– Det var ikke noe bukker eller markeringer som tilsa at det skulle være noe skadelig der.

Ettertraktet på verdensmarkedet

Verkstedet Bertel O. Steen har full forståelse for at kostnaden virker dyr, men forklarer at batteriene er svært ettertraktede.

– Råvarene som kreves for batteriproduksjon er svært ettertraktet på verdensmarkedet, noe som nødvendigvis reflekteres i innkjøpsprisen til bilprodusentene, sier konserndirektør for kommunikasjon og samfunnsansvar, Anders Rikter.

Som følge av at elbiler er fritatt for moms, er det full avgift på både deler og reparasjoner som trekker prisen betydelig opp.

– Summen av dette gjør bytte av elbilbatterier kostbart, sier Rikter.

– Ikke åpent for ferdsel

– Påkjørselen av fundamentet til kommunens lyktestolpe skjedde på torget, ikke i en offentlig vei, sier Kristin Greaker Carlsson i Virksomhet Vei i Fredrikstad kommune.

Hun sier torget ikke er et sted for motoriserte kjøretøy.

Årsaken til at restene av lyktestolpen stod igjen, er at arbeidet med montering av ny lyktestolpe er forsinket.

Restene etter lyktestolpen står på Gressvik torg. Foto: Kaveh Mahmudiyan

– Kommunens merking av fundamentet var av ukjente årsaker fjernet uten at vi var kjent med dette. Etter innmeldingen av denne skaden ble det umiddelbart foretatt en sikring av stedet.

Ifølge Carlsson vil kommunen nå se på om det er behov for andre tiltak slik at ikke folk kjører inn på selve torget.

– Saken er oversendt kommunens ansvarsforsikring, Gjensidige, som vil håndtere eventuelle rettslige spørsmål i saken.