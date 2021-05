Vaksine-selfies i vinden

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I takt med at flere og flere nå får koronavaksinen, har en bildetrend tatt av på sosiale medier. Kjente mennesker viser stolt frem bilder av seg selv i forbindelse med at de får sprøyten. I skrivende stund har rundt 1,8 millioner nordmenn fått første dose av vaksinen, og planen er at alle voksne over 18 år skal ha fått tilbud om første dose innen midten av juli.

VG-profil Morten Hegseth er blant dem som har valgt å dele bilder av seg selv fra vaksinelokalet.

– Selvfølgelig deler jeg korona-selfie! Vaksinasjon er det viktigste vi har for å bekjempe denne pandemien, og med en stadig økende hærskare av vaksineskeptikere er det et deilig lite vink til de også, sier han til NRK.

– Det stikket i armen var en påminner om at snart venter klemmer, familie i Trøndelag og reiser til steder som er hakket mer eksotisk enn Nordstrand. Det blir nydelig!

NRK-profil Ronny Brede Aase har også delt bilde av seg selv med ferskt stikk.

– For meg handler det rett og slett om at det var utrolig stas å bli vaksinert, og som med alt annet som er fint i livet ville jeg dele dette på Instagram. Det heier jeg på. Jeg ville også være tydelig på at det er helt OK å ta vaksinen. Det er et tegn på at vi er på vei ut av denne lange pandemien.

Gunhild Stordalen skriver under sin post på Instagram at det var et emosjonelt øyeblikk å få vaksinen, og hyller samtidig de som jobber i frontlinjen under pandemien.

«La oss aldri glemme hvilket mirakel av vitenskap, teknologi OG internasjonalt samarbeid det er at vi har tilgang på trygge og effektive vaksiner bare et år etter at pandemien startet», skriver hun.

Musiker Ane Brun skriver at stikket er et steg nærmere det normale livet, og takker vitenskapen.

Kjendisstylist Jan Thomas fikk første dose Pfizer og deler bildet med emneknaggene #gratitude og #happy.

Erna Solberg fikk sin vaksine i forrige uke og postet et bilde av seg selv i det hun fikk sprøyten. «Fire av mine statsråder og jeg har i dag fått den første vaksinedosen mot covid-19. Det er jeg glad for og jeg håper at alle andre som får tilbud om vaksine også takker ja», oppfordrer statsministeren.

Overlege ved Folkehelseinstituttet (FHI) Preben Aavitsland mener det er bra at kjendisene deler bildene på sosiale medier.

– Vi synes dette er en flott trend. Folk viser at de er glade for å bli vaksinert og beskyttet. Vi håper dette kan være med å skape en positiv oppslutning.

Han understreker at det er viktig at man spør den som vaksinerer først før man tar bilde, og at man må huske på at det ikke er lov å fotografere andre som vaksineres i lokalet.

– Jeg skal selv ta en selfie når det er min tur, sier overlegen.

Vil ha hjelp fra kjendiser

I Storbritannia fortalte det statlige helsevesenet (NHS) i fjor at de ønsker å jobbe med kjendiser og influencere i tiden som kommer for å få flere folk til å ta vaksinen. Håpet deres er at stjernene, med sin store følgerskare og innflytelse, kan ha en innvirkning på vaksineskepsisen.

Michelle Obama, tidligere førstekvinne i USA, skriver at «Når du får muligheten til å ta koronavaksinen, håper jeg du gjør det. Barack og jeg er i alle fall glad for at vi gjorde det.»

Countrysangeren Dolly Parton kastet seg også på trenden.

Star Trek-skuespilleren Patrick Stewart valgte å poste en video av sin vaksinasjon. «Hvordan sier vi takk til helsearbeiderne og forskerne for deres tjeneste? Ta vaksinen så snart du kan for å redusere belastningen deres og fortsett å bruke munnbind for å beskytte andre.», skriver han under Instagram-posten.